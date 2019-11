C’era anche Elisabetta Canalis ieri sera sul red carpet del TCL Chinese Theatre di Hollywood, a Los Angeles, per la premiere del film ‘Ford v Ferrari’. La pellicola, che vede protagonisti Matt Demon e Christian Bale, racconta la storia del team Ford che negli anni ’60 sfidò la Ferrari nelle gare automobilistiche. L’ex velina, oggi 41enne, si è presentata davanti ai fotografi con un look sulle tonalità chiare: pantaloni bianchi fino a terra e camicetta rosa. Tanti sorrisi e tanti flash.

Ma Elisabetta, famosa in America per essere stata legata alla star di Hollywood George Clooney, non era l’unica italiana all’evento. C’era anche Bianca Balti, 35 anni, modella di origini lodigiane che ha trovato la sua fortuna nello showbiz internazionale.

Negli ultimi tempi le due sono inseparabili. Vivono infatti entrambe in California e hanno figlie piccole. Eli è diventata mamma di Skyler nel 2015, mentre Bianca ha le piccole Matilde, 12 anni, e Mia, 4.

Scritto da: la Redazione il 5/11/2019.