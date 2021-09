Elisabetta Canalis e Brian Perri accompagnano la figlia Skyler al primo giorno di scuola francesce a Los Angeles

Elisabetta Canalis, 42 anni, condivide sui social una tappa importante per la sua famiglia. Il primo giorno di scuola della figlia Skyler Eva, 6 anni. Eccola a Los Angeles davanti alla scuola francese scelta per la sua bambina. Con loro anche papà Brian Perri.

''Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io'' confessa Elisabetta su Instagram. Sia la Canalis che il marito sono in tenuta da lavoro: lei è in completo fitness, mentre Perri indossa il camice. Skyler invece ha la divisa ufficiale della scuola di Los Angeles dove imparerà una terza lingua oltre all'italiano e all'inglese.

I commenti sull'account Instagram della Canalis sono tutti per Skyler, qualcuno ironizza per la sua espressione triste, in molti le fanno gli auguri per questa fantastica esperienza...

Scritto da: La Redazione il 2/9/2021.