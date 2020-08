Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: le sue bici gettate sugli scogli

Elisabetta Canalis, tornata in Sardegna dopo la crociera in barca a vela con la sua famiglia e alcuni amici in Corsica, è vittima dei vandali a casa sua, ad Alghero: le sue bici sono state gettate sugli scogli dalla muraglia. L’ex velina racconta tutto sul social, nelle sue IG Stories. E’ arrabbiata. Mostra le due biciclette danneggiate gravemente dall’alto, poi le va a recuperare insieme al marito Brian Perri.

“Quella è la mia bici, quella è di mio marito e il seggiolino di Skyler che sono state buttate giù dalla muraglia”, esordisce Elisabetta Canalis nel video condiviso su Instagram. Fa vedere ai tanti follower le bici scaraventate sugli scogli, si vede pure il seggiolino per i bambini galleggiare in mezzo alle rocce.

La showgirl 41enne è davvero stupefatta del comportamento incivile che si è perpetrato stavolta ai suoi danni e spiega: “E’ la seconda volta che capita, perché purtroppo ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in discoteca, si aggirano per il centro storico completamente ubriachi. E devo dire che quest'anno hanno battuto ogni record, perché è la seconda volta che mi buttano la bici dalla muraglia".

Poi, da persona responsabile, Eli va con il marito a riprendere le biciclette, scendendo dalla muraglia sugli scogli. Ironicamente scrive: “Per oggi il mio workout è fatto”. Responsabile, sempre attenta all’ambiente e al benessere degli animali, la Canalis recupera le due due ruote e si prende i complimenti dell popolo del web, che addita gli sciagurati che compiono simili gesti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2020.