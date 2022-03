Elisabetta Gregoraci torna a Monte Carlo per i 12 anni del figlio Nathan Falco: le foto della festa

Elisabetta Gregoraci non sarebbe mancata per nulla al mondo al giorno più importante dell’anno, quello del compleanno del figlio. In Puglia, nello splendido Salento, per lavoro, la showgirl ha fatto i salti mortali pur di tornare a Monte Carlo per i 12 anni di Nathan Falco. Nelle sue IG Stories la mora 42enne condivide alcune foto e video della piccola festa organizzata per l’unico uomo della sua vita, come lei stessa ha più volte sottolineato, allo scoccare della mezzanotte.

Flavio Briatore non c’è, bloccato a Dubai, negli Emirati Arabi, da alcuni impegni che non potevano essere rimandati relativi al Billionaire. Elisabetta celebra il suo bambino che diventa sempre più grande. Nathan balla e si scatena con la madre, poi spegne le candeline insieme a lei: la vuole sempre accanto.

Eli e Nathan indossano un outfit comodissimo, vista l’ora: tuta e sneakers bianche, entrambi hanno felpe grigie coordinate.

La festa grande, con gli amici e probabilmente anche il papà, arriverà forse stasera, venerdì 18 marzo, o nel weekend. Intanto Eli e il figlio hanno già mangiato la torta. La Gregoraci ha solo parole bellissime per il ragazzino: “Sei l'amore mio, l’unico indiscusso amore della mia vita, il mio tutto e questo non cambierà mai. Quando parlo di lui mi emoziono”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.