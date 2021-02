Elisabetta Gregoraci sorprende tutti con l'abito sexy e trasparente al GF Vip

Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno al GF Vip. Prima degli auguri per i 41 anni in diretta tv durante la 38esima puntata del reality, la bella mora deve aspettare, ma in serbo per lei c’è una grande sorpresa che la rende protagonista assoluta dello show ancora una volta. La showgirl, chiamata da Alfonso Signorini al suo fianco al momento della celebrazione, sorprende tutti con l’abito sexy e trasparente.

Nel corso della giornata ha già fatto festa con alcuni intimi a Roma: ha spento le candeline e ricevuto fiori a non finire, compreso un mazzo con centinaia di rose rosse. Il conduttore del GF Vip le chiede chi glielo abbia mandato, ma lei non si sbilancia e non lo svela. E’ durante la diretta che fa strabuzzare gli occhi, però. Eli è favolosa con il vestito ‘nudo’ con reggiseno e slip in mostra.

VIDEO

L’abito le è stato consigliato dal suo stylist, Giuseppe Dicecca, che in passato ha curato per molto tempo anche i look di Belen. E’ firmato Bartolotta&Martorana, costa 1579 euro e fa parte della collezione Fall/Winter 20-21. Il modello bustier a sirena aderente è realizzato in tulle trasparente con scollo a cuore e senza spalline. A renderlo ancora più particolare sono le lunghe frange alla base della gonna e preziosi ricami tridimensionali neri sul corpetto e sui fianchi. Sotto la Gregoraci porta solo di un reggiseno a balconcino a fascia e una culotte a tanga e a vita alta che lascia il lato b assolutamente scoperto.

Elisabetta sfila al centro dello studio e mostra le sue forme perfette e un fisico da sballo. Signorini la osserva ammirato ed esclama: “Praticamente è nuda!”. Antonella Elia, mai tenera con la calabrese, tagliente dice: “Si è scordata i vestiti a casa. Sta in reggiseno e mutande”. Alfonso la riprende, non vuole che i festeggiamenti di compleanno dell’ex gieffina vengano rovinati dalla bionda.

La Gregoraci sorride: è la star assoluta di questa edizione, nonostante le frecciatine che inesorabilmente continuano a essere scagliate contro di lei. L’ex moglie di Flavio Briatore riceve la sua sorpresa: una torta preparata dai sui ex coinquilini. A portagliela in studio e farle gli auguri di persona sono Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Andrea Zenga e Pierpaolo Pretelli, ancora una volta messo in difficoltà davanti a Giulia Salemi. L’ex velino è ancora attratto da Eli: non c’è dubbio…

I ragazzi della Casa le dicono parole dolci, Elisabetta ringrazia. Poi vengono invitati a rientrare nella Casa. Pier rimane. Si parla di un aereo arrivato sulla casa che elogiava la Gregoraci e l’ex di Pretelli, Ariadna Romero.

Giulia non ci è rimasta benissimo, lo ha preso come un affronto contro di lei, ora legata al modello 30enne. La showgirl minimizza, non vuole polemiche o finti vittimismi. Si sente una regina e anche se la Elia prova a scalzarla dal trono lei ci rimane comodamente su.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.