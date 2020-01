Elisabetta Gregoraci: 'L'amore? Chi viene dopo Briatore teme sempre il confronto...'

Elisabetta Gregoraci, a un passo dai 40 anni, che compirà il prossimo 8 febbraio, parla dell’amore. A Chi confessa: “Chi viene dopo Briatore teme sempre il confronto". La bella mora è single.

Quando le si domanda se, dopo l’addio con Flavio Briatore, da cui ha avuto Nathan Falco, 10 anni, e con cui si è separata il 23 dicembre 2017, abbia trovato uomini all’altezza, Elisabetta Gregoraci risponde: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta”. Poi aggiunge: “Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”.

La showgirl è però convinta che la donna di un uomo importante non debba stare un passo indietro. “Bisogna stare accanto, mai un passo indietro”, sottolinea sicura.

Contenta della sua forza, che non l’ha mai abbandonata, e della carriera artistica fatta fin qui, la Gregoraci sottolinea anche il suo dispiacere per l’esclusione da “L’Altro Festival”, il Dopofestival di Sanremo 2020 in onda su Raiplay: ha denunciato l’accaduto sul social, attaccando pubblicamente Nicola Savino che non l’avrebbe voluta.

Elisabetta è perentoria sulla vicenda: “Umanamente Nicola non si è comportato bene con me, la mia più grande delusione è dal punto di vista umano: ha fatto di tutto per non lavorare con me e io non dico bugie, la verità secondo me è venuta fuori e qualcuno dovrebbe chiedermi scusa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2020.