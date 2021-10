L'estate di Elisabetta Gregoraci non finisce mai: in bikini a Dubai col figlio, foto

L’estate di Elisabetta Gregoraci non finisce mai, la showgirl 41enne è volata a Dubai, chiaramente con un jet privato. Assapora i 29 gradi all’ombra e si rilassa in spiaggia in bikini insieme al figlio Nathan Falco, 11 anni. E' così, splendida, che si fa vedere nelle foto condivise.

La prima vacanza da sogno arriva già a fine ottobre. La mora calabrese sorride con indosso il due pezzi che mette in mostra il suo corpo tonico e sinuoso. Il pezzo di sopra a triangolo enfatizza il decoltè della bella ex gieffina vip, che è un vero spettacolo per gli occhi. Elisabetta sorride entusiasta. A Dubai alloggia nel lussuosissimo 5 stelle Mandarin Oriental Jumeira. Sotto il palmito, in spiaggia, per pranzo, insieme al suo ragazzo, si regala un gustosissiomo pokè, la famosa insalata hawaiana con pesce crudo che ora è considerata un trend in cucina.

La Gregoraci poi beve un dolcissimo succo di ananas e osserva il mare. A riva cammina con i piedi a mollo. In molti commentano entusiasti gli scatti che condivide sul social, alcuni con un pizzico d’invidia, chiaramente.

In Italia l’autunno inoltrato porta pioggia e brutto tempo, ma lei si prende una pausa dal 'buen retiro’ di Monte Carlo, dove vive, per qualche giorno di relax insieme al figlio. “OFF for Holidays with my Boy”, scrive.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2021.