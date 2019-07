Elisabetta Gregoraci a 39 anni sfoggia un fisico mozzafiato e anche quest'anno supera a pieni voti la prova bikini. La conduttrice è stata paparazzata al mare al Twiga di Marina di Pietrasanta dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al figlio di 9 anni Nathan Falco.

L'anno prossimo Elisabetta Gregoraci compirà 40 anni ma in bikini è ancora uno spettacolo: corpo tonico e addominali scolpiti, l'ex signora Briatore è sempre in perfetta forma.

La showgirl e attrice in questa calda estate 2019 ha ancora l'agenda fitta di impegni. In queste settimane sta girando in varie località della Puglia con "Battiti Live" che la vede vestire i panni di conduttrice. Ma appena ha qualche giorno libero lo trascorre insieme al figlio e così ha portato il bimbo in Versilia.

Elisabetta è una mamma sprint con un corpo perfetto. La Gregoraci, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha dichiarato: "Sono sincera, quando mi dicono che sono una mamma troppo sexy me ne infischio". E a Marina di Pietrasanta sicuramente il suo fisico atletico in bikini non passa inosservato.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 12/7/2019.