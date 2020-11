Elisabetta Gregoraci confessa: 'Briatore possessivo, per lui sono ancora sua'

Elisabetta Gregoraci in un momento di chiacchiere al sole in giardino con Giulia Salemi si lascia andare e fa una confidenza importante sulla sua vita privata. “Briatore è molto possessivo, per lui sono ancora sua”, rivela la bella 40enne al GF Vip. La showgirl sembrerebbe ammettere neanche troppo velatamente l’esistenza di un accordo con l’ex marito, forse il famoso contratto di cui aveva parlato Alfonso Signorini a “CR4 -. La Repubblica delle Donne” nel 2019…

Giulia Salemi fa domande e così indaga sulla vita sentimentale di Elisabetta, la Gregoraci risponde a mezza bocca, come se non potesse svelare tutto. L’influencer le chiede: "Ma ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole senza rotture di *alle, oppure...". La calabrese ride e fa chiaramente intendere di non poter parlare. “Ok, è una risata isterica, capisco", ribatte la Salemi. "Cambiamo domanda", taglia corto Elisabetta.

VIDEO

La Gregoraci poi chiarisce: "Sono tre anni… Mi hai mai visto con qualcuno?”. Si riferisce alla separazione dall’imprenditore. “Paparazzata ti ho visto, sì”, replica Giulia. “Uno solo con cui sono stata fidanzata due anni (Francesco Bettuzzi, ndr), ma è finita malissimo quindi figurati….”, controbatte Eli. E aggiunge: “E' molto possessivo F. B. Sono sua…per lui…”. E’ attenta a non fare il nome completo dell’ex. “Beh, calcolando che sei anche la mamma di suo figlio…”, controbatte ancora la Salemi, quasi giustificando il comportamento di Flavio.

Le due poi parlano di Nathan Falco. La Salemi lo ha conosciuto e le fa i complimenti: “E’ troppo forte”. Elisabetta spiega che con l’ex sono rimasti in buoni rapporti, al punto da trascorrere sempre le festività insieme con entrambi i loro famigliari: “Sai siamo stati insieme per 12 anni, ero una ragazzina, lui per me è la famiglia”.

Signorini in tv, nel programma di Piero Chiambretti, aveva parlato di un “contratto segreto” che legherebbe Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore anche dopo la loro separazione.

Il giornalista, ora conduttore del GF Vip, aveva detto: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”. Finora il direttore di Chi da presentatore del reality non ha mai affrontato la questione con la mora, forse lo farà presto, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.