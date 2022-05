Elisabetta Gregoraci incanta Cannes con l'abito d'alta moda sul red carpet: foto

Elisabetta Gregoraci brilla sul red carpet a Cannes. La showgirl 42enne è una principessa sulla Croisette al festival: indossa con grande eleganza l’abito d’alta moda blu firmato da Luisa Beccaria e incanta tutti. E’ arrivata alla kermesse in occasione dell’amfAR Gala, evento charity organizzato da The Foundation for AIDS Research dedicato alla ricerca sull'AIDS che ospita ogni anno numerosi artisti e celebrità da tutto il mondo.

E’ una serata unica, la Gregoraci si prepara già nel pomeriggio: make up perfetto e capelli sciolti portati leggermente ondulati. Poi indossa il suo abito lungo con il corpetto stretto e la gonna voluminosa. In auto, emozionata, si lascia amirare dai fan sul social e nelle sue IG Stories scrive: “Direzione Cannes… Diciamo che mi è successo di tutto…compreso la lampo dell’abito che ha deciso di cedere. Appesa sarà più tranquilla vi posterò un po’ di foto”.

Poi arriva davanti ai fotografi e dimentica gli imprevisti. Elisabetta si prende la scena e cattura gli obiettivi. E’ una notte da vivere e lei si diverte un mondo.

All’amfAR si esibiscono Christina Aguilera e Ricky Martin, l’ospite d’onore quest’anno è Robert De Niro. La calabrese è emozionata come una bambina: si gode ogni istante.

A notte fonda Eli torna a casa e scrive: “Vado a nanna. Domani vi racconterò un po’ di retroscena. Ora latte e biscotti e crollo tra le braccia di Morfeo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2022.