Elisabetta Gregoraci circondata dai paparazzi: dopo il GF Vip è la più cercata

Elisabetta Gregoraci esce di casa ed è circondata dai paparazzi. Dopo il GF Vip è lei la più cercata. Il reality le ha portato fortuna e fama: le dinamiche nella Casa e i gossip scatenati l’hanno rimessa al centro dei riflettori.

Arrivata a Roma, ospite della sorella Marzia, per essere nello studio del Grande Fratello Vip, a metà mattinata la mora calabrese, ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, 10 anni, scende per avviarsi al portone. Davanti al cancello che divide il palazzo dalla strada trova una folla di fotografi appostati che vogliono immortalarla. E’ sorpresa, ma pure molto lusingata.

“Ma che vi trovo così davanti al cancello di casa?”, esclama la Gregoraci rivolgendosi ai paparazzi. Macchine fotografiche in mano e obiettivi puntati su Elisabetta, i fotografi la invitano a posizionarsi meglio per immortalarla. Lei li accontenta, però sottolinea: “Mi avete fatto spaventare!”. Poi aggiunge ironica: “Siete pochi oggi… Siete molto carini”.

Elisabetta Gregoraci non vuole scontentare nessuno e prima di salire sull’auto della produzione del reality show arrivata per portarla a Cinecittà, si mette in posa, parla addirittura con loro. “Paparazzi ne abbiamo?”, scrive nelle sue storie sul social dove condivide il momento. Era già famosa, assolutamente, ma ora le sue quotazioni sono salite vertiginosamente ancora una volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2020.