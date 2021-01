Elisabetta Gregoraci è ancora una volta protagonista assoluta al GF Vip. Durante la 32esima puntata va in scena il suo ennesimo show, nonostante abbia lasciato il reality a inizio dicembre. La showgirl torna nella Casa per un altro confronto con Pretelli. Grazie ad Alfonso Signorini arriva pure un inaspettato faccia a faccia con Giulia Salemi. La mora 40enne invita l’influencer a non parlare più di lei al reality. Mentre le parla si lascia sfuggire una succosa indiscrezione: la calabrese tramite il suo avvocato, lo stesso della 27enne, ha querelato l’italo-persiana? Così parrebbe…

La Gregoraci, in Cucurio, spronata dal conduttore, parla del legame tra lei e l’ex velino 30enne. “Tra me e Pierpaolo non c'è mai stata una storia d'amore, tra noi c'è stata un'amicizia e penso che il pubblico ci sia rimasto male perché ha visto determinate cose, perché è ovvio che il rapporto è completamente diverso”, dice. Sono in tanti fuori dalla Casa che contestano a Pier la storia appena iniziata con la Salemi e rimpiangono i ‘Gregorelli’: questi fan delusi si sono fatti sentire, inviando più di un aereo a Cinecittà per testimoniare al 30enne il loro malcontento.

Pretelli non sa ancora che Eli è lì pronta a confrontarsi con lui. Ad Alfonso sulla questione Gregoraci dice: “Ho provato per 80 giorni ad ottenere qualcosa di più di un bacio e non l'ho ottenuto, quando è andata via era un ‘mi manchi’ scontato perché era la persona a me più vicina qua dentro". Interviene pure Giulia: "Di base non penso che qui il nostro rapporto non convinca, anzi, mi sembra che gli altri ci sostengano. Le persone che non credono a questo rapporto sono i fan della ex coppia".

Signorini mostra a Pretelli alcune dichiarazioni rilasciate dal fratello in cui si elogia Elisabetta e si prendono quasi le distanze dalla Salemi, Pier ci rimane malissimo e ribatte: “Ma non non siamo mai stati una coppia! Quello che ho provato con Elisabetta lo rivivrei, ho seguito il mio istinto. Era un sogno che è rimasto fermo lì e non si è realizzato. La stima che ho per Elisabetta non cambia, il punto è che non c'è stato nulla. Giulia non c'entra niente, non capisco perché abbia detto quelle cose. Sono deluso, avevo chiesto ai miei genitori, a mio fratello di non fare interviste, perché sapevo che mi avrebbero condizionato nell'umore. Perché se sto bene con una ragazza devo privarmi?”.

Poi arriva il tanto atteso confronto. Pretelli incontra la Gregoraci. Elisabetta prima si rivolge a Signorini: “Ho accettato il tuo invito e sono qui ma non voglio rompere le scatole… Mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c'è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta…”. Poi parla con Pier: “Siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, di altri fuori da qui, volevo dirti di stare tranquillo: non ho mai parlato di te con nessuno. La tua famiglia ti ama tantissimo, non devi preoccuparti. Ti voglio dire che da parte mia, non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare. La gente ti guarda ventiquattro ore, ti giudica, ti vede”.

Pretelli le spiega che all’interno della Casa i pensieri corrono, ma non ha mai pensato seriamente che lei potesse ’sparlare’ di lui. Eli lo esorta a restare sereno più volte. Quando tutto pare si sia concluso, Alfonso chiama la Salemi: vuole che la showgirl parli anche con lei.

Elisabetta parte subito spedita: “Tu mi tiri spesso in ballo, sai bene che ogni parola qui è amplificata fuori. Hai tirato fuori delle cose sul mio conto, ha insinuato tante volte sulla mia vita privata. Da quando sono uscita, è come se in realtà io fossi ancora in questa Casa, si parla tanto di me”. La Salemi nega, dice di aver espresso solo alcune opinioni personali quando la Gregoraci viene tirata in ballo. Le domanda cosa abbia detto di così personale. “Marcello ti farà avere una serie di cose, c'è una lista lunghissima", le svela a sorpresa la calabrese. L’ex moglie di Briatore tira in ballo il suo legale, lo stesso di Giulia. La Salemi, piuttosto basita, prende atto dell'accaduto: "Ah ma quindi mi hai diffidato? Adoro!".

Elisabetta Gregoraci non risponde alla domanda. “Scherzi a parte, non parlare più di me e viviti la tua storia”, le sottolinea ancora. Non certifica di averla querelata o di averla anche solo diffidata. Giulia fa ammenda: “Se ho detto cose sulla tua vita privata non me ne sono resa conto, scusami”. Poi, a confronto concluso, torna a sedersi in salone cantando curiosamente “Triangolo” di Renato Zero…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/1/2021.