Elisabetta Gregoraci cotta di Pretelli? 'Sei un fulmine a ciel sereno, non voglio perderti'

Elisabetta Gregoraci è cotta di Pretelli? La showgirl si apre con Pierpaolo. Sul divano in Casa al GF Vip vuole spiegargli quel che prova. “Sei arrivato come un fulmine a ciel sereno”, gli dice. Poi aggiunge: “Non voglio perderti”.

Elisabetta seduta accanto all’ex velino gli annuncia: ”Ti volevo parlare. Lo vedi che non sto bene, sono triste?”. Pierpaolo l’ascolta. “Ci sono rimasta male ieri…è arrivato tutto insieme, Matilde che se n’è andata… Tu sei un punto di riferimento qui e non averti vicino mi ha fatto crollare. Nel mio percorso di vita ho incontrato un sacco di gente che mi ha preso per il cu*o, persone che facevano le mie amiche e poi non lo erano, mi hanno tradito: sapevano le mie cose e le andavano a raccontare ad altri. Quindi quando io ti ho trovato qui, non mi aspettavo di trovare una persona così sana”, chiarisce la bella 40enne.

“Sei arrivato come un fulmine a ciel sereno e sono felice di questa cosa. E’ per quello che ho iniziato a vivermela, ovviamente non al cento per cento. Tutto quello che è capitato dall’apnea ai balletti, agli abbracci è così bello che guai chi me lo tocca, non so come spiegarti. Penso che al di là di tutto, noi fuori da qua continueremo a… Poi non lo so, lo devi dire tu… Siccome ho trovato una persona speciale, non voglio perderla per il gioco, né dopo”, aggiunge. “Tu lo sai, è lo stesso per me. Ho conosciuto Elisabetta, al di fuori non so la tua vita, posso immaginare…”, replica Pretelli.

“E’ molto complesso, è come se avessi vissuto dieci vite. Mi sono trovata ad aiutare persone della mia famiglia, ho incontrato un uomo molto importate, ma quelle cose hanno molto condizionato la mia vita, il mio modo di essere anche qui, perché so che fuori ci sono delle cose, ci sono delle persone che devo tutelare, a cui devo rispetto - spiega ancora la mora calabrese - ma io sono venuta qui per farmi questa esperienza proprio per conoscere Eli, per vivere Eli, quindi quando tu mi dici che hai conosciuto Eli e non l’altra parte sono contenta. Però forse ti ha investito una cosa di cui non ti sei reso conto. Vivendo qua dentro…”. Il modello 30enne le dà ragione: “Non ho dato il giusto peso. Te l’ho detto subito. Fuori di qui non ci saremmo mai incontrati. Conoscere una persona in questo modo…”.

“E’ normale, qui stiamo 24 ore insieme. Nella vita normale non hai questa possibilità, ce l’hai nel momento in cui ti inizia a frequentare, poi vai a cena, torni a casa tua. Qui viviamo h24 insieme”, precisa ancora Elisabetta. “Qui conosci una persona più velocemente. Mi conosci più tu ora che magari un mio amico su piccole cose. Io comunque l’ho vissuta come stai raccontando tu. Tutte le cose che hai detto me le sono sentite dentro, per quello ho continuato”, le sottolinea l’ex velino.

Elisabetta è felice di aver trovato lui al reality: “E’ stata una cosa sana, bella e pulita. Rifarei tutto. Con te sto molto bene, con te qui sto molto bene, fuori non lo so. Per me sei una persona fondamentale, ti cerco non perché ho bisogno dei tuoi abbracci, ma perché sei una persona sana e mi piaci. Anche Andrea, siete persone belle. Nella mia vita non ho incontrato molte persone belle, alcune mi hanno deluso. Quando laviamo i piatti, quando cuciniamo, mi piace proprio. Sono rimasta colpita da questa cosa, è bella”. “Penso sia bella perché sia sana e spontanea”, le fa eco Pierpaolo.

La Gregoraci è però ‘frenata’ e ne chiarisce il motivo: “Rifletto anche su cosa pensa Nathan che a ogni puntata si parla di me e di te. Mi faccio delle domande, anche sul mio ex marito. Ogni tanto mi chiudo un po’ per questo”. “Lo so, per salvaguardare tuo figlio hai il massimo della mia comprensione. Ho capito che il dubbio che ho non potremo risolverlo qui dentro, quando saremo fuori parleremo”, dice Pretelli.

I due si guardano a lungo. Elisabetta sussurra: “Io ti voglio parlare di tante cose… Se mi ascolti piano, piano, con le cose che ti dico, magari ci arrivi, metti insieme i tasselli”. Poi c’è un lungo abbraccio. La Gregoraci crolla ancora e piange. “Che angoscia ‘sti microfoni”, sussurra ancora provata dal momento di grande riflessione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.