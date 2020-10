Elisabetta Gregoraci crolla: fiume di lacrime per Pierpaolo, ci tiene davvero?

Elisabetta Gregoraci crolla. E’ un fiume di lacrime durante la notte, subito dopo la puntata serale del GF Vip. Piange per Pierpaolo e il duro faccia a faccia con lui. Ci tiene davvero? I due si sono confrontati a lungo. L’ex velino le ha chiesto di chiarire sul gesto del colpetto al cuore che ripete continuamente nella Casa e del quale anche Alfonso Signorini le ha domandato.

La showgirl non vuole parlare. In diretta tv sui gesti ha detto: “Sono rivolti al ‘fuori', non a una persona. Siamo un gruppo. C’è la mia migliore amica, quattro ragazze e un ragazzo. Niente di sentimentale”. Ha raccontato, forzata dal conduttore, di un certo Stefano di Monte Carlo, ma non si è sbottonata. Pretelli, vedendo la clip in cui la mora ripete a tormentone i colpetti sul cuore, è rimasto scioccato. Non se lo aspettava. Ci è rimasto malissimo.

Prima del confronto con Elisabetta, Pierpaolo si sfoga con Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi. “Hai visto quel gesto? Se non avessi visto, avrei continuato il mio percorso con lei, però se è così no. Sono scioccato, non so più cosa dire. Metterò un freno a mano - sottolinea - Non me lo aspettavo. Ho in testa momenti nostri e adesso rileggo tutto in maniera diversa. Ma come cavolo ha fatto? Questa cosa del cuore così è pesante”.

E ancora: “Nei filmati ci sono del momenti in cui dicevo cose belle e lei guardava le telecamere. Ma perché mi ha fatto questo? Dimmi subito di no, io non devo chiedere l’elemosina a nessuno. Sono talmente scemo che non avevo notato nulla di strano. Mi è cascato il mondo addosso. Mi sento cornuto e mazziato. Gli aerei, poi, sono di questo uomo qui. Mi vengono i brividi, ora non riesco nemmeno a guardarla negli occhi”.

Pretelli è sconvolto. La Gregoraci gli si avvicina e arriva lo scontro. Il modello 30enne chiede alla 40enne di essere finalmente chiara: vuole sapere se abbia qualcuno fuori. Lei è evasiva: “Ho tante persone che mi vogliono bene… C’è qualcuno che mi pensa…”. Incalzata, Elisabetta spiega: “Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. Io non mi farei mai una storia dentro la Casa, adesso lo sai”.

L’ex velino replica professandole il rispetto finora dimostrato nei suoi confronti. “Se vuoi di più adesso non riesco a dartelo. Tu mi hai detto che non sei innamorato di me”, gli fa sapere lei. “E se ti dicessi che sono innamorato cosa cambierebbe? Se tu mi dicevi all’inizio: ‘Stai fermo, ho una persona fuori’, io avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato”, ribatte lui.

Elisabetta prova a difendersi: “Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me”. Pretelli vuole la verità: “Hai detto che sei innamorata di uno fuori, l’ho rivisto anche nella clip. Perché non dici tutto?”. Elisabetta replica: “Ti sei mai chiesto se forse queste undici puntate ho un figlio da casa che guarda tutto? Non fare la vittima!”. Gli rinfaccia anche lo scherzo in cui il ragazzo le ha fatto credere di avere pure lui una donna fuori che l’aspetta. Pretelli scatta e se ne va, Elisabetta lo manda a quel paese.

Pierpaolo in sauna piange deluso. Elisabetta parla con gli altri, Zorzi le sottolinea che, se lei non è interessata, deve essere chiara con lui e lasciarlo stare. Poi va in Confessionale e ci rimane per una ventina di minuti. Uscendo si confronta anche con Andrea Zelletta al quale precisa come con lei il modello non si sia mai aperto totalmente. Poco dopo arriva un nuovo faccia a faccia con Pretelli, stavolta assai diverso rispetto al precedente. La mora calabrese lo abbraccia e scoppia in lacrime. Non si contiene più.

“Sei fondamentale, sei importante per me. Sei una persona fantastica che ha sofferto tanto e non mi deve dare spiegazioni, poi tutto si vedrà, è complicato. Non ci siamo solo noi. E il passato mi riporta sempre indietro”, sottolinea Eli.

“Ho trascorso una vita a difendermi dal giudizio degli altri e a confrontarmi con un amore importante e ingombrante. Più avanti ti dirò e capirai meglio. Ti ho chiesto se sei innamorato di me. Mi sono sentita sola. Avevo bisogno di un abbraccio e tu non c’eri. Se io sono qui è perché nei tuoi occhi vedo sincerità e la nostra non si può chiamare semplice amicizia, perché non è come quella tra me e Andrea. E’ speciale, è qualcosa di prezioso”, aggiunge.

La Gregoraci promette a Pierpaolo che fuori dal GF Vip avrà tutti i tasselli al loro posto e saprà ogni cosa, avrà qualsiasi chiarimento. La showgirl si perde tra le braccia di Pretelli e i due fanno pace e sembrano molto, molto di più che semplici amici…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/10/2020.