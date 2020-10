Dopo averlo frenato, Elisabetta Gregoraci dà una speranza a Pretelli: 'Fuori di qui sarebbe bello...'

Al GF Vip, dopo averlo frenato, Elisabetta Gregoraci dà una speranza a Pretelli. La lettera dell’ex marito Flavio Briatore, che le ha ricordato come il figlio la guardi sempre in tv, ha fatto mutare l’atteggiamento della bella 40enne nei confronti del modello. La mora è più distaccata, forse ha capito che non è il caso di spingersi troppo avanti sotto all'occhio delle telecamere, o forse ha semplicemente cambiato idea. Al reality ha persino detto: “Sono innamorata fuori di qui”. Davanti agli obiettivi per lei è meglio mantenere le distanze. La showgirl, però, all’ex velino dice una cosa fondamentale: “Sarebbe bello parlarsi fuori di qui".

Meglio aspettare quando il reality sarà alle spalle. Per qualsiasi cosa. Per il momento Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono semplicemente “amici speciali”, così definisce il loro rapporto la calabrese. Affinità e voglia di confrontarsi, ma niente intimità, anche se l’aitante 30enne quando le parla le tocca più volte la coscia, cercando con insistenza il contatto fisico con lei. E alla fine, dopo un chiarimento, le chiede un abbraccio.

VIDEO

Pierpaolo ha confessato a Myriam Catania che è in cerca di un amore vero. La Gregoraci gli ha fatto alzare le barriere. E’ una donna che lo coinvolge e lo intriga più che mai. Con la showgirl si è sentito affine e c’è forte attrazione.

Pierpaolo spera di trovare un amore che si concili con quello che lui prova per il figlio avuto dall’ex Ariadna Romero, Leonardo, che il 18 luglio scorso ha compiuto 3 anni. “Una donna che vuole stare con me deve rispettare i tempi e l’amore che ho per mio figlio. Se ama me deve amare anche l’altra parte di me”, ammette. Myriam replica: “In amore bisogna essere disposti a rinunciare a una piccola parte di sé”. Lui è d'accordo: “Sto cercando l’amore vero, quello da pelle d’oca”.

Pretelli non sa se con Elisabetta potrà trovare la felicità, ma si è legato a lei e non riesce a togliersela dalla mente. La Gregoraci, dal canto suo, preferisce gelarlo. Anche se un piccolo spiraglio lo lascia aperto. “Sarebbe bello parlarsi fuori”, sottolinea. Chissà se una volta conclusosi il programma, tra i due non possa nascere davvero qualcosa...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2020.