Pierpaolo Pretelli pronto a fare l'amore con Elisabetta Gregoraci "ovunque, in tutti i luoghi, in tutti i laghi". Lei non esclude la possibilità di consumare dentro la casa, dando al bel ragazzo un'esile speranza.

E' l'ora dei chiarimenti nella casa del Grande Fratello per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Dopo settimane di "tira e molla", in cui i due periodicamente si sono avvicinati e allontanati, arrivando a condividere tanto il letto quanto accesi confronti, nell'appuntamento serale del GF Alfonso Signorini non perde l'occasione di allestire un sapiente "faccia a faccia" tra i due protagonisti.

Una volta divisi uomini e donne, i riflettori sono stati puntati sugli "amici speciali" e sul "friccicorìo" che - a detta di Elisabetta - rende la sua permanenza nella casa più bella.

Non a caso, all'uscita del "cucurio", tra gli abbracci, c'è scappato anche un bacio.

I ragazzi, nel confessionale intorno a Pierpaolo, non si sono mostrati molto ottimisti: per Enock bisogna aspettare di uscire, per Francesco l'ex velino deve avere pazienza, per Massimiliano ci sono buonissimi presupposti, per Andrea dentro la casa non succederà nulla, mentre Tommy si dichiara grande fan della love story "antinoia" di questa edizione del GF.

Parte l'intervista doppia, in un crescendo di domande piccanti.

Pierpaolo impazzisce per lo sguardo di Elisabetta, lei di lui apprezza la persona pura e per bene che è. Nei balli sensuali, durante le strette più appassionate, Pretelli ha confessato anche di aver provato qualche brivido.

E' il momento delle scommesse: le chances di successo per lui sono dieci su dieci, per lei tre dentro e cinque fuori dalla casa. Il che non esclude del tutto una possibile relazione tra i due anche davanti alle telecamere, a cui Pierpaolo ha anche confidato di addormentarsi con difficoltà di notte, perchè ormai la "buonanotte" non basta più e vorrebbe stringere e tenere vicina la bella showgirl.

Sul finale, arriva la domanda più pepata: "Pierpaolo, dove ti piacerebbe fare l'amore con Elisabetta la prima volta?" chiede il conduttore. "Ovunque" risponde lui senza esitazione, "spero non qui" è la risposta di lei, con un sorriso.

I due hanno mostrato, fin dall'inizio dell'avventura nella casa, una grande intesa, sugellata anche dai baci e dai balli "dirty" previsti dal gioco. Il freno è stato tirato quando Pierpaolo ha riportato alcune frasi privatissime che Elisabetta gli ha sussurrato all'orecchio, evento che ha fatto molto arrabbiare l'ex lady Briatore. Ripesi i buoni rapporti, la nuova battuta d'arresto si è presentata a cavallo delle dichiarazioni prima e della lettera poi, che Flavio ha inviato alla bella mora calabrese. Il tempo di riavvicinarsi e un misterioso aereo per la Grego rovina nuovamente tutto.

La separazione dei due (Elisabetta nel "cucurio" a spazzolare e pulire il bagno, Pierpaolo nella casa con il gruppo) e la conseguente condivisione notturna del letto, hanno messo la produzione del Grande Fratello di fronte alla necessità di un chiarimento davanti alle telecamere.

"Avete la mia benedizione" chiosa Signorini al termine dell'intervista, pronto per il prossimo capitolo della love-story del GF5.

