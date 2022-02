Elisabetta Gregoraci, la festa per i 42 anni a 5 stelle è da Cipriani a Monte Carlo: foto

Elisabetta Gregoraci oggi, 8 febbraio, compie 42 anni: per celebrare il compleanno ieri sera la showgirl ha organizzato una cena faraonica a 5 stelle nel famoso Cipriani a Monte Carlo. Allo scoccare della mezzanotte la mora ha spento le candeline circondata dai suoi affetti più cari: nel famoso locale di Monaco, insieme alla calabrese alla festa, anche l’ex marito Flavio Briatore, che non la perde di vista un istante.

Tavoli magnificamente apparecchiati, un menù con sopra una foto di Elisabetta e all’interno la descrizione delle portate, musica e ottimo vino. Elisabetta Gregoraci, sensualissima con l’abito fasciato nero con inserti argento, ha accolto i suoi ospiti e si è divertita insieme a loro.

Alla festa non poteva mancare la sorella, Marzia Gregoraci. Tra gli invitati anche due ex gieffini vip a cui la showgirl è rimasta molto legata, Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

Brindisi, risate e un momento della torta unico: Elisabetta ha spento le candeline a mezzanotte tra gli applausi di tutti, anche di Briatore, che nelle sue IG Stories non si fa vedere insieme a lei, ma fa capire che era lì, pure ripreso da altri nel ristorante.

Elisabetta Gregoraci, che lo scorso anno aveva festeggiato il compleanno nello studio del GF Vip, in questo 2022 cambia registro e si gode la sua serata speciale a Monte Carlo. Per lei spunta pure un’intera pagina sul Corriere della Sera di oggi, un annuncio a pagamento acquistato per farle gli auguri. Non si sa chi l’abbia comprato, per molti potrebbe essere stato proprio Briatore.

“Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare”, si legge nel messaggio rivolto alla presentatrice corredato da una foto sorridente di Eli. “8 febbraio 2022, auguri Elisabetta”, c’è scritto ancora.

Il cadeaux è piuttosto costoso: una pagina intera in bianco e nero sul quotidiano di via Solferino costa più di 113mila euro. Questa è a colori, quindi il singolare biglietto d’auguri sarà stato pagato ancora di più…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/2/2022.