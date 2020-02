Elisabetta Gregoraci, super festa di compleanno per i 40 anni al Twiga con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i 40 anni con una super festa di compleanno organizzata splendidamente al Twiga di Monte Carlo da Flavio Briatore, sempre al suo fianco, anche da ex. Tanti invitati vip hanno celebrato con la bella mora un giorno così speciale.

Ha compiuto 40 anni sabato 8 febbraio. Già allo scoccare della mezzanotte sono arrivati gli auguri del figlio Nathan Falco che ha donato una rosa rossa a mamma Elisabetta Gregoraci. Per lei anche una piccola torta. Le prime candeline la showgirl, le ha spente con il suo piccolo uomo di 10 anni, l’unico attualmente nel suo cuore.

E’ single e bellissima. Elisabetta Gregoraci si è goduta il suo mega party. Look strepitoso per la bella calabrese, che ha indossato un ricercatissimo mini dress white con ricami.

Accanto a lei i suoi affetti più cari, la sorella Marzia e il papà Mario: non avrebbero bucato l’appuntamento per nulla al mondo.

Tra gli ospiti alla cena organizzata al Twiga di Monte Carlo Michela Coppa, il pilota di Formula Uno Felipe Massa e la moglie, Victoria Silvstedt, la stilista Elisabetta Franchi e molti altri. Eli ha accolto tutti con il sorriso sulle labbra felice. Insieme a lei, da immancabile invitato alla festa di compleanno per i suoi 40 anni, anche Flavio Briatore, con cui i rapporti dopo l’addio sono pacifici e sereni. I due rimangono uniti, genitori presenti per Nathan. E sul social condividono anche una bella foto in coppia.

Allestimento da mille e una notte e atmosfera frizzante. Il mega party della Gregoraci è andato avanti fino a notte fonda. Balli, canti, brindisi, tante risate, ospiti famosi, esibizioni sul palco e per finire una torta multipiano tutta per lei.

Elisabetta difficilmente dimenticherà le celebrazioni per i suoi primi 40 anni che le donano una maggiore consapevolezza di sé, ma anche un fascino senza tempo e la certezza che tante cose belle devono ancora arrivare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2020.