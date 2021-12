Elisabetta Gregoraci, festività al caldo con Flavio Briatore e Nathan Falco: ecco dov'è

Elisabetta Gregoraci passa le festività al caldo con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. La showgirl 41enne è volata via insieme al figlio, ha raggiunto l’ex marito a Malindi, in Kenya, nello splendido e costosissimo Billionaire Resort di proprietà dell’imprenditore 71enne.

La mora sorride sul social, dove condivide foto e video della vacanza: assapora felice i giorni di relax in bikini al mare, tra gite in barca e incontri in spiaggia con i Masai.

“Era da tanto tempo che non tornavo in Kenya, Paese a cui sono da sempre molto legata. Non parlo spesso del legame che ho con questo posto e il suo popolo, però mi sento molto vicina a loro e non gli ho mai fatto mancare il mio aiuto. Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle scuole qui vicino a Malindi sono degli esseri speciali così come i bimbi che vengono accuditi. Per non parlare delle bambine, che sono quelle più emarginate e discriminate soprattutto a livello scolastico, a cui ho da sempre dato un aiuto per la loro istruzione e sono costantemente nei miei pensieri. Purtroppo a causa del Covid non posso andare a visitare le strutture, perché sarebbe pericoloso per loro e per me, ma so che stanno bene percepiscono il mio amore ed è la cosa più bella”, scrive, accompagnando le sue parole con scatti in cui è con una tenera bimba.

Elisabetta trascorre le feste in famiglia. E’ un Natale con i suoi cari. Con Briatore, nonostante il matrimonio sia finito nel 2017, il legame rimane profondo, tutto per il figlio di 11 anni. Nessun ritorno di fiamma, però.

“Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”, ha chiarito più volte la Gregoraci. Anche se c’è chi pensa ancora che un ritorno di fiamma non sia poi così improbabile.

