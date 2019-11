Elisabetta Gregoraci sulla fidanzata ventenne di Flavio Briatore: 'Fa rabbrividire'

Elisabetta Gregoraci è schietta. Commenta con i fan sul social la nuova relazione dell’ex marito Flavio Briatore con Benedetta Bosi. Il rapporto dell’imprenditore 69enne e la ragazza ventenne, neo fidanzata, lascia interdetti molti, data la giovanissima età della ragazza. “Fa rabbrividire”, scrive la showgirl.

I 49 anni di differenza fanno discutere anche sul web. Elisabetta Gregoraci, incalzata dai suoi ammiratori, non tace quello che pare il suo evidente imbarazzo. “Non è il problema di avere un altro rapporto - le scrive un utente - ma l’età! Questo sì destabilizza!”. “Più che destabilizzare fa rabbrividire”, replica la 39enne.

Un altro le sottolinea, sempre riferendosi a Briatore: “Poveraccio, si è dato la zappa sui piedi da solo, perché questa volta ha veramente scombussolato gli equilibri di età tra un uomo e una donna… E poi la gente non aspetta altro per fare battute, battutine e battutacce… Se ne renderà conto…”. Elisabetta Gregoraci è addolorata e controbatte: “Me lo auguro se ne renda conto…ma non se sono sicura”.

La mora mamma di Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore, non ha ancora finito. “Ele tu mi sembri una ragazza con dei valori e dei principi, io quando stasera ho visto le foto del tuo ex con quella bimba non ci potevo credere. Hai fatto bene a dissociarti da tutto e a continuare per conto tuo, credo che tu abbia sopportato tanto per molti anni”, le sottolinea un altro fan.

La Gregoraci gli dà ragione e scrive di rimando: “Tanto”. La fidanzata ventenne di Flavio Briatore, una studentessa, crea sconcerto.

