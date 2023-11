Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini non sono in crisi, anzi! Le nuove foto private e inedite del loro amore

La showgirl 43enne e l’imprenditore 32enne continuano la loro liaison appassionati

Il loro primo incontro 3 anni e mezzo fa in treno: a 2 anni dal primo messaggio si sono rivisti

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Giulio Fratini continuano la loro liaison appassionati. Non sono in crisi, anzi. Sul social arrivano le nuove foto private e inedite che raccontano l’amore che li lega. E’ l’imprenditore a condividerle, sicuramente con il placet della showgirl.

La 43enne ha trovato stabilità sentimentale con il 32enne. Poco importa la differenza d’età: è solo un’inezia. Elisabetta e Giulio stanno benissimo in coppia. Il loro primo incontro è avvenuto 3 anni e mezzo fa, come raccontato dalla calabrese a Chi in un’intervista passata. “Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”, ha rivelato lei.

L'estate 2023 insieme è stata favolosa per la coppia

Quel destino di cui parla la Gregoraci li tiene ancora uniti. Hanno ufficializzato quasi immediatamente il loro rapporto. C’è stato un motivo che ha portato l’ex moglie di Briatore a farlo: per proteggere il figlio 13enne. Nathan Falco è da sempre la sua priorità. “Sono uscite delle nostre foto insieme e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate: ho parlato di Giulio per evitare che lo facessero altri”, ha chiarito Eli.

Lui ha accettato senza problemi il legame di Eli con l'ex marito Briatore

Lui, legato anni fa prima a Raffaella Fico e poi a Roberta Morise, ora con Elisabetta è davvero felice. Ha accettato lo splendido rapporto che lei ha conservato con l’ex Flavio. Il 73enne vive vicino alla Gregoraci ed è presente costantemente nella sua esistenza, ma questo pare non essere un problema. Classe 1992, Fratini, inserito nel 2020 da Forbes nella lista dei talenti under 30, CEO della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili, non è geloso. Sa che a legarli è solo un grande affetto e il grande sentimento per il figlio. Il cuore di Elisabetta appartiene solo a Giulio.