Elisabetta Gregoraci, il figlio Nathan Falco debutta insieme alla mamma in tv

Elisabetta Gregoraci sorride a Verissimo e si racconta ancora una volta: è felice insieme al figlio Nathan Falco che debutta con la mamma in tv. Il ragazzino, che il prossimo marzo compirà 12 anni, è super casual: indossa un paio di jeans strappati e una una t-shirt nera a maniche corte firmata Palm Angels che costa 250 euro, ai piedi comode sneakers. Super fashion la showgirl 41enne con il minidress blu cobalto con la gonna a portafoglio, tagli cut-out laterali e scollo all’americana griffato Genny.

“E’ l’unico grande amore della mia vita”, sottolinea la Gregoraci poco prima che entri in studio Nathan, il suo unico figlio nato dal matrimonio con l'ex Flavio Briatore. “Lui è gelosissimo di me, severo”, aggiunge. Nathan Falco, seppur timido, rompe il ghiaccio e del rapporto con la mamma racconta: “E’ un po' severa, per esempio è severa nella scuola e mi controlla sempre il telefono, anche se io non glielo faccio controllare e cambio password”.

“Mi sono arrabbiata poco prima dell'intervista, ha fatto delle storie su Instagram ma non riuscivo a vederle perché me le ha nascoste, io non so nemmeno farlo”, rivela Elisabetta, sottolineando quanto il figlio sia più bravo con la tecnologia rispetto a lei. Poi aggiunge: “E’ il mio tutto, sono follemente innamorata di lui”.

Nathan è complice con la madre. Per il bene del bambino lei e Briatore sono rimasti in ottimi rapporti: “Noi restiamo una famiglia, anche non stando più insieme. Passiamo tanto tempo con nostro figlio, è questa la cosa più importante”. Tifosissimo del Milan, il piccolo sogna di fare il calciatore. Nonostante Elisabetta Gregoraci sogni di avere altri figli in futuro, incontrando un nuovo amore, Falco non ci pensa proprio e precisa: “Io sto benissimo da solo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.