Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a Capri insieme mano nella mano: ritorno di fiamma?

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore arrivano sul jet privato a Capri. Mangiano sullo yacht in porto come due piccioncini, poi passeggiano e vanno a fare shopping insieme. I due sull’isola dell’amore non si separano un istante e alla serata più glamour dell’estate organizzata da LuisaViaRoma fanno la loro apparizione mano nella mano e calcano il red carpet in coppia: è ritorno di fiamma?

La showgirl 41enne ha sempre parlato dello splendido rapporto instaurato con l’ex marito 71enne, padre del suo Nathan Falco, 11 anni, escludendo, però, la possibilità di una ‘reunion’, eppure le immagini che svelano i loro giorni a Capri sembrano raccontare altro…

Eli e Flavio sono tra gli invitati vip dell’evento griffatissimo organizzato nel Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo a Capri con lo scopo di raccogliere fondi per l’Unicef.

I due sfilano insieme a tanti famosissimi: Orlando Bloom, Vanessa Hudgens, Maria Bakalova, Heidi e Leni Klum, Natasha Poly, Emily Ratajkowski, Nicky Hilton Rothschild, Sydney Sweeney, Olivia Culpo, Sabrina Elba, Tina Kunakey, Cindy Bruna, Jon Kortajarena, Frida Aasen, Lais Ribeiro, Dylan Penn, Eiza González, Nat Kelley e Karolina Kurkova e fra gli italiani l’ex Premier Matteo Renzi con la moglie Agnese.

Ci sono anche le italianissime Melissa Satta, Marica Pellegrinelli, Fiammetta Cicogna, Valentina Micchetti. Ma sono loro a stuzzicare maggiormente i fotografi. La Gregoraci tiene la mano di Briatore. E’ splendida con l’abito bianco da sogno che mette in primo piano le gambe super toniche e il decoltè da urlo. Ai piedi sandali con tacchi a spillo. E’ autentico schianto: il vestito, come sottolinea sul social, è solo in prestito. La mora è protagonista di una lodevole iniziativa che permette a tutti di sentirsi principesse per una notte noleggiando il proprio look, senza spendere una fortuna invano.

Elisabetta sorride accanto a Flavio, il suo ex marito che sembrerebbe poi non più così ex… Poi si diverte un mondo mondana, ma a fine serata toglie le scarpe alte e si mette un paio di pantofole, rigorosamente in pendant col suo look.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2021.