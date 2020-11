Eisabetta Gregoraci sgancia la bomba: ''Quest'anno Briatore mi aveva chiesto di sposarlo''

Elisabetta Gregoraci continua a rivelare dettagli succosi della sua storia con Flavio Briatore. I giorni al Grande Fratello Vip sembrano non passare mai e tra una confidenza e l'altra l'ex moglie dell'imprenditore si è lasciata andare a racconti inediti. La 40enne nelle ultime ore avrebbe sganciato una vera e propria bomba confessando che Flavio Briatore con cui è stata sposata dal 2008 al 2017, le avrebbe chiesto nuovamente di sposarlo dopo il lockdown di marzo. Lei però non ha accettato.

Elisabetta e Flavio hanno avuto un figlio, Nathan Falco che adesso ha dieci anni, ma nel 2017 si sono separati. Una relazione importante che – come abbiamo ben capito nel corso di queste settimane – ancora pesa nella vita di Elisabetta, la quale proprio negli scorsi giorni ha parlato anche dell’esistenza di un contratto stipulato con Flavio che le impedisce di farsi vedere sui giornali accanto ad un altro uomo. Una questione che già era in parte emersa anche nell’intervista che il suo ex Francesco Bettuzzi aveva rilasciato alle pagine del settimanale Chi.

La Gregoraci nelle utlime ore, mentre si trovava in giardino a parlare con Andrea Zelletta e Giulia Salemi, ha rivelato che Briatore le avrebbe chiesto nuovamente di sposarla dopo il lockdown di marzo, ma lei non ha accettato.

Scritto da: La Redazione il 15/11/2020.