Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore accompagnano Nathan Falco a scuola. E’ il primo giorno in classe a Monte Carlo, nonostante sia ancora fine agosto e la temperatura non accenni a diminuire. Sul social la showgirl 39enne e l’imprenditore 69enne non condividono foto insieme, ma entrambi fanno gli auguri al figlio di 9 anni che inizia nuovamente a studiare.

“Primo giorno di scuola, inizia un nuovo anno scolastico…metticela tutta, studia con determinazione, perseveranza e concentrazione…divertiti con i tuoi compagni: che sia un anno fantastico per te ed i tuoi amici! In bocca al lupo amore mio!”, scrive mamma Elisabetta Gregoraci, letteralmente innamorata di Nathan Falco.

Felicissimo anche il papà Flavio Briatore, accanto al suo bambino del cuore nell’istituto prima di lasciarlo andare dai maestri.

Elisabetta e Flavio, nonostante siano sempre più spesso insieme, non ci hanno ripensato riguardo la loro separazione. “Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta”, ha spiegato la mora a Oggi. “È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato - ha aggiunto - Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”.

I due accompagnano Nathan Falco davanti all’istituto che frequenta per supportarlo nel suo primo giorno di scuola, come farebbe ogni buon genitore, anche da ex. Nessun ritorno di fiamma in vista in un’estate in cui, invece, il trend sembra impazzare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/8/2019.