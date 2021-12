Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, pranzo prenatalizio con tutta la famiglia di lei: foto

Elisabetta Gregoraci si regala una due giorni nella Capitale piena zeppa di emozioni. A Roma al pranzo prenatalizio nello splendido giardino del lussuosissimo Hotel De Russie con lei al tavolo ci sono l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, ma non solo, c'è anche tutta la famiglia della calabrese: il papà Mario, la sorella Marzia, 39 anni, con il marito Antonio e Gabriel e Ginevra, gli adorati nipotini della showgirl 41enne.

Si brinda e si gustano ottime pietanze. La giornata è fredda, ma il cielo è terso, illuminato da un bel sole. Elisabetta è felicissima: avere accanto a lei gli affetti più cari la rende euforica. Sul social condivide le foto e alcune immagini della reunion famigliare. Ai follower racconta: “Sono molto contenta, questi due giorni a Roma insieme alla mia famiglia hanno ricaricato le mie batterie. Ora corro per gli ultimi regali di Natale, quest’anno sono molto in ritardo”. Ha il volto illuminato dalla gioia, non potrebbe desiderare altro.

Elisabetta Gregoraci ha conservato un ottimo rapporto con l’ex marito. L’imprenditore 71enne è rimasto molto legato alla mora ma anche a tutto il resto dei suoi parenti. L’atmosfera a tavola è serena e conviviale: quella di persone che rimangono affini nonostante tutto.

Più volte si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra Eli e Flavio, l’ex gieffina vip però ha chiarito: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”.

