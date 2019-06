Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per la Prima Comunione di Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano a Monaco per festeggiare insieme la Prima Comunione del figlio Nathan Falco, 9 anni. La showgirl 39enne e l’imprenditore 69enne da un anno e mezzo non sono più una coppia, ma l’armonia da ‘famiglia’ la ritrovano sempre per il loro bimbo, che entrambi adorano.

Condividono entrambi uno scatto a tre: Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore posano con Nathan Falco in occasione della sua Prima Comunione. Sono sorridenti e sereni: il rapporto tra di loro è disteso, nonostante l’addio.

La Prima Comunione di Nathan Falco si è svolta nella cattedrale di Monaco. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono emozionati guardando il figlio ricevere l’ostia in un giorno tanto speciale. “Auguri amore nostro per la tua Prima Comunione”, ha scritto il manager sul suo profilo sul social. Elisabetta Gregoraci, commossa per l’ometto di casa, ha dedicato un post con vari scatti che immortalano i momenti più emozionati della giornata.

“Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita...ricevi il Sacramento della Comunione .Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre”, ha commentato la bella mamma, che ora sentimentalmente è legata a Francesco Bettuzzi, anche se Nathan Falco rimane sempre al primo posto nel suo cuore.