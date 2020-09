Elisabetta Gregoraci: 'Con Briatore vita di pubbliche relazioni. Il primo viaggio con un'amica a 38 anni'

Elisabetta Gregoraci racconta la sua storia d’amore con Flavio Briatore al GF Vip. A Matilde Brandi e Stefania Orlando la showgirl 40enne confida: “Gestire un uomo come lui non è stato facile”. Poi aggiunge: ‘Con Briatore ho avuto una vita di pubbliche relazioni, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni”.

“L’ho aiutato in tanti momenti, ha avuto diversi momenti difficili nella sua vita. C’ero 24 ore, ero una bambina. Io le caz*ate non le ho fatte mai, neppure a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma a 19 anni, potevo fare di tutto, invece sono sempre stata brava. Non l’ho potuto fare. Prima c’era mamma, la malattia di mamma, poi è arrivato lui, che è sempre stato comunque Briatore, quindi una figura forte, importante”, spiega Elisabetta.

E aggiunge: “Non potevo fare la cretina in giro neanche lavorativamente parlando. Anche se ero all’inizio la fidanzata e non la moglie. Avevo un ruolo preciso: ho dovuto fare sempre delle scelte, ho anche rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito perché un uomo come lui non puoi lasciarlo solo. Aveva delle cose importanti, viaggiava in tutto il mondo. Io ho dovuto sacrificare tra virgolette le mie cose per stare accanto a un uomo così”.

La Gregoraci, investita del suo ruolo accanto all’imprenditore e manager, ha fatto delle rinunce per lui: “Neanche un aperitivo con le amiche mi sono fatta, l’ho fatto a 38 anni. La mia prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni. L’ho dovuto sempre seguire nei suoi ruoli, è stata una vita impegnativa, facevo una vita di pubbliche relazioni, un giorno ero con il presidente Obama, per dire, e un giorno da un’altra parte. Ora mi vedete così, in tuta, ma io sono stata anche invitata anche alla Casa Bianca, non ci sono andata perché non stava bene mio figlio, per farvi capire. Ho imparato tante cose, perché comunque impari, conosci, ho viaggiato tantissimo. Ci sono cose molto belle, però me ne ha tolte altre…”.

Elisabetta Gregoraci spiega perché ha accettato di fare il GF Vip: “Questa è una situazione difficile perché ci sono dei meccanismi di un gioco quindi non sono completamente spensierata, però io l’ho voluta fare proprio per avere un attimo di spensieratezza, di dire ‘penso a me’. Ho avuto pochi momenti così. Non sono mai stata spensierata”.

