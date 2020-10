Elisabetta Gregoraci gelosa di Pretelli: lui la metta alla prova e lei...

Elisabetta Gregoraci è gelosa di Pretelli. Pierpaolo la mette alla prova e lei ci casca. Con Matilde Brandi e Adua Del Vesco escogita una manovra per farla cedere e accendere finalmente i suoi sentimenti.

La bella 40enne ha fatto intendere che fuori, a Monte Carlo, ci sia qualcuno con cui, prima di entrare al GF Vip, ci fosse qualcosa in sospeso. Ha chiaramente fatto capire che l’aereo passato sulla Casa di Cinecittà era una dedica di questo spasimante, senza aggiungere molto altro di più. Ora è l’ex velino 30enne a inventarsi una ragazza. Di notte si parla sul lettone in stanza davanti a Matilde e Adua.

VIDEO

“Io pure ho…”, sottolinea Pierpaolo. “Sei fidanzato?”, chiede sorpresa Elisabetta. “C’è una promessa…”, ribatte lui. “Minch*a!”, esclama lei. “Ma ti manca?”, chiede la calabrese. “E’ una situazione leggera”, precisa il modello. “Ma adesso, anche se non c’è niente tra di noi, non si sta arrabbiando? A casa ‘mia’ si arrabbiano…”, replica la Gregoraci.

La Brandi fa capire che lei è sempre stata al corrente di tutto. “Quindi la conosci?”, domanda Eli. “Sì, lo sapevo…”, risponde la bionda. La showgirl chiede come sia questa fantomatica ragazza. “E’ bionda, l’opposto di te, ma molto bella”, svela Matilde. La mora fa la disinvolta, ma è molto interessata. E commenta un po’ acida: “Allora mi posso sentire meno in colpa quando mi arrivano gli aerei”.

Il nome della fidanzata ‘finta’ di Pierpaolo Pretelli non esce fuori. Elisabetta Gregoraci si alza e va momentaneamente fuori dalla stanza da letto. Una volta rimasto solo con Matilde e Adua, l’ex velino gioisce quasi per la reazione dell’ex moglie di Flavio Briatore. E’ solo uno scherzo, ma la Brandi lo redarguisce: “Non le devi dire nulla. Je frega, je frega…”. Lo sprona a mantenere il punto per accendere il desiderio di Eli che, al momento di andare nuovamente a dormire, regala una buonanotte piuttosto fredda al ragazzo…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.