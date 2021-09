Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi, risate insieme a Milano: è pace

Nella Casa del Grande Fratello Vip si erano lanciate accuse reciproche. Che tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non scorresse propriamente buon sangue era un fatto più che appurato. Ora però qualcosa è cambiato. Le due infatti poco fa si sono incontrate a Milano, dove in questi giorni c’è gran via vai di personaggi noti per via della Fashion Week. E non solo non si sono lanciate occhiatacce o ignorate completamente, ma hanno invece deciso di farsi due risate di gusto insieme.

A documentare il tutto ci ha pensato la stessa Gregoraci con il suo smartphone. Nelle Instagram Stories la 41enne ha pubblicato un video in cui appare con Giulia. “Notizia shock”, scherza nella clip l’ex Lady Briatore facendo riferimento chiaramente alla presenza della Salemi al suo fianco. “Veramente shock”, aggiunge la modella italo-persiana. La 28enne si spinge a fare un complimento a Eli: “Comunque volevo dirti una cosa: che bel makeup!”. Le due prima della fine del video si avvicinano ancora di più e si lasciano andare a una grassa risata.

Nella Casa del GF Vip, di cui sono state entrambe protagoniste durante l’edizione conclusasi la scorsa primavera, due questioni le avevano profondamente divise. Da una parte la presunta intraprendenza di Giulia nei confronti di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta, durante una vacanza in Sardegna di qualche anno fa. Dall’altra Pierpaolo Pretelli, altro ex gieffino. Se il bel calabrese infatti aveva intrapreso una tenera amicizia con la Gregoraci, alla fine è uscito dal percorso nel reality di Canale5 legato alla Salemi. Ora però sembra tutto acqua passata: le due more ridono e scherzano come due vecchie amiche.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2021.