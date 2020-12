Elisabetta Gregoraci insiste: 'Giulia Salemi ha fatto la smorfiosa con Flavio...'

Elisabetta Gregoraci insiste. Mentre chiacchiera con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando nella Casa si scaglia ancora contro Giulia Salemi: “Ha fatto la smorfiosa con Flavio”. La showgirl 40enne non cambia di una virgola tutto quel che ha affermato durante la puntata del GF Vip in diretta tv, conferma la sua versione e demolisce l’influencer 27enne.

"Sicuramente sono stati scambiati dei messaggi. Poi se una fa, passami il termine, la smorfiosa con quello che è il mio ex marito, viene in un posto dove siamo i padroni di casa e si comporta in un certo modo… Ci sono state anche delle telefonate ricevute mentre io stavo là”, sottolinea la Gregoraci parlando della Salemi e dei rapporti intercorsi tra la giovane e Flavio Briatore durante le vacanze in Sardegna.

Poi aggiunge: ”Io sono sempre accanto a Flavio da 15 anni, nel bene e nel male. Quando succedono le cose ci sono. Per quanto riguarda i suoi locali, l'ho sempre aiutato con le pubbliche relazioni. Non si tratta solo di scrivere dei messaggi, ci sono stati degli atteggiamenti che ho visto con i miei occhi. Non voglio entrare in queste cose, ma non mi va nemmeno di passare per una snob quando sei tu a fare la smorfiosa”.

Elisabetta è arrabbiata perché Giulia ha fatto intendere che quel che è accaduto in gran parte colpa sua: l’ha accusata di essere una con la puzza sotto il naso, sarebbe stato solo per questo suo essere snob che si sarebbero creati tutti questi equivoci.

La calabrese, però, non ci sta e ribadisce: ”Ha chiesto un pernottamento, ha fatto delle richieste. Se vado in vacanza, io certe richieste non le faccio. Poi chiaro che se io ho un ristorante, ti offro anche la pizza. Il concetto è chiaro, perché lei sa benissimo a cosa mi riferisco. Farmi passare per la snob quando lei viene nel mio locale a fare la smorfiosa con Flavio…è ovvio che mi irrigidisco. Non è essere snob. Io sono carina e gentile con tutti".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2020.