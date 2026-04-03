''Tu sei una dea e meriti il meglio'': Elisabetta Gregoraci con l’abito argento al Goodwill Ambassador Award Gala a Monte Carlo, guarda

La showgirl 46enne incanta tutti all’evento benefico con l’abito firmato Maria Lucia Hohan: c’è anche l’ex Briatore

All’Hotel de Paris diventa protagonista alla mondanissima serata col Principe Alberto di Monaco

Elisabetta Gregoraci mostra il vestito che ha deciso di indossare. “Tu sei una dea e meriti il meglio, non dimenticarlo mai”, scrive. Poi si fa vedere impeccabile e sensuale con indosso l’abito argento lungo che le fascia il fisico perfetto. Al Goodwill Ambassador Award Gala a Monte Carlo la showgirl incanta tutti. All’evento benefico è elegantissima e chic con l'esclusivo capo firmato Maria Lucia Hohan. Con lei c’è anche l’ex marito 75enne, Flavio Briatore.

''Tu sei una dea e meriti il meglio'': Elisabetta Gregoraci con l’abito argento al Goodwill Ambassador Award Gala a Monte Carlo

La calabrese 46enne si concede una serata mondana di quelle davvero imperdibili. Tutto va in scena all’Hotel de Paris. Il premio Ambasciatore di buona volontà viene consegnato ogni anno, sotto l’alto patrocinio del principe Alberto di Monaco, a personalità di spicco che, attraverso la loro attività professionale e personale, contribuiscono a promuovere l'immagine, i valori e l'influenza del Principato di Monaco a livello internazionale.

Con la showgirl 46enne all'evento benefico all'Hotel de Paris c'è anche lex marito 75enne Flavio Briatore. presente pure il principe Emanuele Filiberto di Savoia

Elisabetta sorride raggiante, fiera. Nelle sue Storie condivide i momenti salienti della cena. Il Goodwill Ambassador Award Gala è gestito dal Monaco Ambassadors Club, un'istituzione dedicata alla diplomazia culturale e all’eccellenza, e riunisce esponenti illustri del mondo della cultura, dello sport, dell'economia e della diplomazia in un’atmosfera unica. Briatore lo ha ricevuto nel 2025, ora è tra gli ospiti accanto all’ex moglie da cui ha avuto Nathan Falco, 16 anni.

La calabrese incanta tutti con l’abito firmato Maria Lucia Hohan

Tra gli invitati alla cerimonia spunta pure il principe Emanuele Filiberto di Savoia: immancabile il selfie a tre insieme alla Gregoraci e Flavio, suoi amici.