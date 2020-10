Elisabetta Gregoraci indecisa con Pretelli, dopo lo stop lei non resiste al contatto fisico

Elisabetta Gregoraci è indecisa con Pretelli, ma l’ex velino 30enne non le è affatto indifferente. E così continua a stuzzicarlo: dopo lo stop lei non resiste al contatto fisico e il gioco di seduzione tra i due continua…

Venerdì, durante la puntata serale del GF Vip, la Gregoraci ad Alfonso Signorini ha confermato che ci sarebbe qualcun altro fuori dalla Casa. E’ rimasta molto evasiva sulla persona che le interesserebbe, ma, incalzata dal conduttore, ha fatto capire che questo uomo non vivrebbe in Italia. Alfonso le ha detto: “Ti salutano da Monte Carlo”. La mora, sorniona, ha sorriso. Bocca cucita, ma espressioni ammiccanti con Pierpaolo: il ragazzo con la 40enne non demorde.

Elisabetta Gregoraci frena, ma appena finisce la diretta si scambia un abbraccio molto intimo con Pretelli. Il modello non si arrende davanti ai dietrofront della mora: con lei, ormai è abbastanza chiaro, non desidera solo un’amicizia “speciale”.

Sabato sera c’è un nuovo avvicinamento tra gli inquilini del GF Vip. Pierpaolo, dopo essersi fatto una doccia, si lancia in una serie di gesti di affetto con la showgirl. Elisabetta si concede per un po’, poi si allontana. Dopo un po’ lei e Pretelli si ritrovano in giardino con gli altri. La musica nell’aria li coinvolge: cantano a squarciagola le canzoni e ballano.

Pierpaolo riesce ad avvinghiarla in un lento e la stringe a sé. Elisabetta si fa toccare, ma poi se ne va di nuovo e ridendo gli esclama: “Stai calmo!”. La Gregoraci è combattuta: cede al contatto fisico, poi fa la ritrosa. Sono gli sguardi che fanno pensare: sono intensi e sempre eccessivamente profondi.

Pierpaolo le sta a cuore, non c’è dubbio. Elisabetta Gregoraci parla di lui con Andrea Zelletta. “E’ stupendo, ha un cuore buono”, sottolinea. Non si spiega come mai lui sia così restio ad aprirsi. Lo conosce ancora poco, ma ha capito che il suo cuore in questo momento batte per lei: cederà alla sua corte senza respiro?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2020.