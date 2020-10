Elisabetta Gregoraci indecisa su Pretelli perché lui non è straricco? La replica

Elisabetta Gregoraci sarebbe indecisa su Pretelli perché lui non è straricco e non vive nel lusso come il suo ex marito Flavio Briatore. Franceska Pepe in una clip in cui tira fuori tutto quello che pensa dei suoi compagni di avventura attacca la showgirl: l’ex velino con la bella 40enne non avrebbe alcuna chance a causa del diverso tenore di vita. La mora calabrese replica e in diretta tv anche l’aitante 30enne si fa sentire e le risponde a brutto muso.

La Gregoraci non ci sta. In Confessionale, subito dopo aver ascoltato le insinuazioni della Pepe, Elisabetta commenta: “Le ho trovare proprio di pessimo gusto”. Alfonso Signorini affonda il coltello nella piaga e durante la puntata serale sprona Pretelli a ribattere. “Secondo Franceska con la Gregoraci non hai possibilità perché lei ha un tenore di vita molto più alto”. Tutta colpa di uno stile di vita “normale” e non da milionario. “Se Franceska avesse solo un unghia di Elisabetta sarebbe una grande donna”, sottolinea Pierpaolo.

VIDEO

“Io non ho insultato nessuno, ho fatto un’insinuazione. E’ un dato di fatto: ho detto che lei non è abituata a vivere come sei abituato tu”, precisa Franceska. “Ma è stata di cattivo gusto nei confronti di Elisabetta e dato che a me importa di Elisabetta… L’amore va oltre i confini, va oltre tutto”, risponde infervorato il modello.

Elisabetta Gregoraci sorride, Signorini interviene e dice: “Voglio spezzare una lancia sulla Gregoraci perché conosco un suo ex fidanzato che non è Briatore con il quale nei paesini più impensabili della bergamasca si mangiava i cartoni di pizza con le mani ed era felice. Anche lei conosce la gioia di un amore spensierato”. Poi alla showgirl chiede: “Ti sei sentita offesa?”. “No affatto - replica Eli - Perché non mi conosce, sa poco o nulla di me, quindi va bene così”.

La Gregoraci con Pretelli non sarebbe bloccata perché lui non è straricco, ma per un’altra ragione. L’ex velino le ha confessato di non credere che lei fuori abbia qualcun altro. Elisabetta, però, in Confessionale ha ammesso: “Sono single, ma magari Cupido ha tirato una frecciatina”. Eppure non ha avuto problemi a confessare al ragazzo: “C’è una bellissima alchimia quando ci guardiamo”. Gli ha pure promesso che una volta fuori dalla Casa sicuramente continueranno a sentirsi e a vedersi. Ora è rinchiusa nel ‘Cucurio’, prima di andarci ha abbracciato fortissimo Pierpaolo. Chissà se alla fine cederà o meno…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/10/2020.