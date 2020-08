Elisabetta Gregoraci non si tira indietro. Le hanno chiesto di commentare la malattia dell’ex marito Flavio Briatore, che dopo aver portato avanti la stagione estiva del Billionaire in Sardegna, è risultato positivo al Covid19. E’ stato ricoverato per diversi giorni a Milano e ora si trova in isolamento a casa di un’amica parlamentare sempre nel capoluogo meneghino. Quando il Corriere della Sera ha domandato alla showgirl se avesse consigliato prudenza al padre di suo figlio, che non ha rinunciato ad aprire il locale in Costa Smeralda, dove il ‘vippame’ tv si ritrova ogni anno per fare festa, ha risposto: “Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta, per alcune amiche addirittura bacchettona. Poi ognuno fa di testa sua”.

“Il problema non è la notte sarda, ma sono le notti in generale. Con tutto quello che abbiamo attraversato capisco la voglia di evadere, ma questo problema esiste non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e le precauzioni, non bisogna sottovalutare niente”, ha aggiunto.

La Gregoraci, 40 anni, tra pochi giorni entrerà nella Casa più spiata d’Italia: dopo un lungo corteggiamento ha ceduto alle lusinghe dell’amico Alfonso Signorini ed ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip (prima puntata prevista per lunedì 14 settembre). “Sono molto emozionata: lavoro in tv da 15 anni, ho recitato in sei film, ho scritto un libro eppure sono agitata. Non ho ancora preparato nemmeno la valigia. Vivo questa cosa con lo spirito della gita scolastica”, ha spiegato.

La sua paura più grande è rimanere distante dal figlio Nathan Falco, avuto con Briatore ormai 10 anni fa: “Non siamo mai stati lontani per più di nove giorni, quindi, anche se ho organizzato tutto, il pensiero c'è. Prima di accettare ne ho discusso con lui: Nathan ha 10 anni, è grande e grosso, il mio piccolo gigante buono, e parla anche come un adulto... alla fine per lui sarà quasi un sollievo allontanarsi un po' da una mamma così fisica, rompiscatole”.

“Mi chiedono da quando ho 18 anni di prendere parte a un reality. Lo scorso anno ho visto un programma che era più un varietà, non era come gli altri anni. E mi è piaciuto, così come mi piace la conduzione colta e intelligente di Alfonso Signorini. Poi, forse, avevo anche voglia di un po' di evasione”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 30/8/2020.