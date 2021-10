Elisabetta Gregoraci in lacrime per il suo cane: ecco perché

Elisabetta Gregoraci è in lacrime per il suo tenerissimo cane, uno Yorkshire. La showgirl 41enne piange per Diva a cui è affezionatissima. La tiene in braccio e l’accarezza riempiendola di coccole: la quattro zampe non sta bene e lei ha saputo che non migliorerà.

Elisabetta nasconde il suo stato d’animo con occhialoni scuri, ma le lacrime le rigano il volto. E’ preoccupata e molto addolorata. “Il veterinario mi ha detto che Diva non migliora e non può essere operata”, svela ai follower nelle sue IG Stories. Poi aggiunge: “Spero si possa riprendere”.

La Gregoraci è disperata per la sorte della sua ‘amica’ fedele che l’accompagna da molti anni. “La amo tanto, tanto… Non sono pronta”, confessa ancora. Non è preparata a vederla morire.

L’ex moglie di Flavio Briatore vive ore di angoscia a causa della sua cagnolina. L’animale era finito sotto i ferri già lo scorso aprile per un intervento alla zampa. Pure in quell’occasione la mora calabrese aveva condiviso la sua ansia con i fan sul social. “Oggi sono ancora un po’ così, perché stanno operando Diva e non è ancora terminata l’operazione. Quindi sono molto agitata, vi dico la verità. Sono molto in ansia, speriamo che vada tutto bene, incrociamo le dita”, aveva fatto sapere.

Una volta conclusa l’operazione aveva rivelato che tutto era tornato a posto. Evidentemente Diva adesso soffre di un altro grave problema, ma non si può purtroppo intervenire chirurgicamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2021.