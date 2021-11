Elisabetta Gregoraci, look chic total black per l'evento in Toscana: foto

Elisabetta Gregoraci è una testimonial super chic con il suo look total black con maglia corta a maniche lunghe che lascia leggermente scoperta la vita e gonna aderente longuette all’evento in Toscana. E’ l’ospite d’eccezione della nuova collezione di Atelier Nieri, eccellenza italiana che realizza salotti di grande design.

La showgirl 41enne sorride raggiante accanto a Maurizio Nieri. Sempre paladina del ‘made in Italy’, è fortemente convinta che la qualità di prodotti totalmente artigianali sia insuperabile. Il gusto da sempre la contraddistingue, non solo nella moda, ma pure nell’arredamento.

L’ex moglie di Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco, 11 anni, una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip della scorsa edizione, si lascia fotografare nel nuovo show room del famoso brand nato nel 1929 in Toscana.

I fotografi presenti fanno a gara per immortalarla in tutto il suo splendore. “Sono entusiasta di aver partecipato all’iniziativa di Atelier Nieri che è una realtà tutta italiana affermata in molti paesi nel mondo, il loro design è di altissima qualità nonché unico”, commenta la mora calabrese. Il suo volto solare cattura gli sguardi dei presenti: Eli con il suo charme conquista tutti.

Scritto da: La Redazione il 30/11/2021.