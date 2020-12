Elisabetta Gregoraci, Natale in famiglia con figlio, sorella e nipotini

Elisabetta Gregoraci ha detto addio alla Casa del GF Vip per trascorrere il suo Natale in famiglia. Nella super casa a Monte Carlo si diverte con la sorella Marzia Gregoraci, il figlio, Nathan Falco e i nipotini. E’ tutto meraviglioso per la 40enne che torna a sorridere accanto ai propri cari.

Accoglie i famigliari nella sua magione, un vero incanto. Elisabetta Gregoraci continuerà a fare la spola durante le festività per essere in studio al GF Vip, ma si prepara comunque al Natale vicina, vicina ai suoi parenti: non avrebbe rinunciato per nulla al mondo che fosse così.

Marzia, 38 anni, è la sua ombra: le due sono legatissime. Anche Nathan ha un grande feeling con i suoi cuginetti, Gabriel e Ginevra. Dentro casa tutti giocano contenti e sorridenti, il clima è idilliaco, come racconta la calabrese nelle sue IG Stories.

“Playtime", scrive Eli. E’ arrivato "il momento del gioco" nel suo appartamento super lusso a Monte Carlo. Impossibile non notare nei video postati su Instagram gli ampi spazi all’interno della casa della mora, con stanze enormi e rifiniture ricercatissime. Gli addobbi lasciano senza fiato, ma pure gli enormi mazzi di fiori e grandi affreschi alle pareti. Bellissima pure l’ampia scala abbellita dagli stucchi. Nel salotto troneggiano sculture, alla parete c’è un composit enorme con tante foto della Gregoraci. I bambini si muovono da un punto all'altro in hoverboard, il gioco su due ruote. E si tirano anche una palla…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.