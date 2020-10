“Elisabetta Gregoraci non può fidanzarsi per 3 anni, c’è un contratto con Briatore”, la bomba arriva e fa rumore. E’ stato proprio Alfonso Signorini a sganciarla in tv. L’attuale conduttore del GF Vip lo ha detto il 31 gennaio 2019, ospite di Piero Chiambretti a “CR4 - La Repubblica delle Donne”.

Elisabetta Gregoraci nella Casa con Pierpaolo Pretelli non è mai chiara: parla di segreti di cui non può rivelare nulla al reality. Uno di questi sarebbe relativo all’accordo con l’ex, che sarebbe stato firmato quando i due si sono ufficialmente separati, il 23 dicembre 2017?

Al GF Vip la showgirl 40enne mantiene il più stretto riserbo sul suo privato, Signorini non torna sulla questione. Ma da Chiambretti, senza alcun pelo sulla lingua, parlando di matrimoni ‘stellati’, a proposito di Elisabetta e Flavio Briatore il giornalista ha detto: “Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra la Gregoraci e Briatore. La ‘conditio sine qua non’ che lui ha imposto a lei è questa: per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, però si fa gli affari suoi”.

Anche con Francesco Bettuzzi, il suo ex, la mora non ha mai ufficializzato sui giornali. L’imprenditore e pilota di aerei recentemente a Chi ha rivelato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell'ex marito Briatore c'era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”. Il non voler assolutamente apparire della Gregoraci sarebbe dovuto a questo fantomatico contratto?

Al GF Vip Elisabetta usa messaggi in codice per parlare con Pierpaolo. Lui, interrogato proprio da Signorini, non chiarisce cose gli abbia detto. Una cosa, però, è certa: se davvero questo accordo fosse stato firmato dalla calabrese, starebbe per scadere: ai tre anni mancherebbero meno di due mesi. E la Gregoraci, se non sarà eliminata, potrebbe essere ancora nella Casa con Pretelli…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2020.