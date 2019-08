Elisabetta Gregoraci non tornerà con Flavio Briatore (69 anni). La showgirl lo ha spiegato in una nuova intervista, smentendo così i rumour che si erano rincorsi nelle scorse settimane dopo la fine della sua relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

“Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta”, ha spiegato Eli a ‘Oggi’. “È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato”, ha poi aggiunto la 39enne.

I rapporti però restano sereni, soprattutto per il loro bambino di 9 anni. “Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio”, ha continuato la Gregoraci.

Per il momento Elisabetta è single e concentrata sul lavoro. “Sono una persona concentrata sulle proprie priorità: mio figlio Nathan è l’assoluto che muove tutto, quello che anima il mio cuore sempre e per sempre. E poi il lavoro: è molto importante anche per la mia identità e senza mi sentirei persa”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 21/8/2019.