Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, coccole nel lettone al GF Vip

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si fanno le coccole nel lettone al GF Vip. Nella Casa, dopo il bacio dato in piscina durante la prova della scorsa settimana, tra i due c’è intesa, lo raccontano gli sguardi e una vicinanza sempre più evidente.

I due parlano fitto, si scambiano piccoli gesti di tenerezza. Prima di andare a letto l’ex velino si avvicina alla mora per regalarle la buonanotte, i due si abbracciano, si sussurrano qualcosa all’orecchio, poi si congedano con un bacio sulla guancia.

Lui ha perso la testa per l’ex moglie di Briatore. In piena notte vede che lei è ancora sveglia e la raggiunge per parlarle. “Ho detto che sei un ragazzo speciale, che hai un cuore puro e gli occhi sinceri. Ho detto una cosa bella? Sì, bellissima”. Pierpaolo non ha dubbi: “La tua presenza mi emoziona”. I due si guardano a lungo ma si sente solo: “Non lo so, non lo so”. Poi la regia stacca.

L’intimità cresce. Pretelli confida le sue ‘pene’ d’amore ad Adua Del Vesco. “Ieri si è sbilanciata”, le confida. “Dopo che sono andato a dormire lei è venuta nel mio letto rimproverandomi di non averle dato la buonanotte”, aggiunge con gli occhi a cuoricino.

“Gli piaci un sacco, lo vedo dallo sguardo”, ammette Adua. “Io nel letto con voi mi sento in imbarazzo. Mi emoziono anche per voi. Avete gli occhi belli e sinceri. Quando vedi questo programma ne vedi tante di coppie finte, invece voi siete puri”, sottolinea l’attrice. “Cambierei anche posto”, afferma ancora, ipotizzando di lasciare il suo posto nel letto a Pierpaolo.

“No per ora no”, risponde lui. E dice: “Fino a che lei frena, non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò. Tra me e lei c’è tanta complicità. Anche il fatto di aprirsi come ha fatto ieri mi ha dato una carica incredibile” .

Pretelli svela: “ “Mi ha detto che sono un ragazzo di altri tempi. Non avrei mai pensato di trovare una persona così che potesse farmi sentire queste cose. Sono anni che non provavo delle cose così anche solo con lo sguardo. Viverla così è proprio bello. E’ una cosa a pelle”.

E ancora: “Mi aspettavo una persona diversa, invece ho trovato una persona molto pura. Non mi aspettavo neanche che si aprisse con me come si è aperta ieri. Un conto è che sei tu da solo, un conto è quando senti di essere corrisposto. Sono tornato un po’ adolescente”. Adua replica: “Io tifo per voi, credo che lei abbia bisogno di semplicità, quella semplicità che hai tu. Mi immaginavo Elisabetta una persona un po’ sulle sue, invece è l’opposto, la semplicità fatta persona”.

Pretelli poi sottolinea speranzoso: “Non me la sono sentita di andare oltre ieri, stanotte ci siamo guardati in maniera molto intensa però non mi va di andare oltre qualcosa che lei frena. Secondo me arriverà il punto in cui lei è pronta e lo farà”. “Tu da quando è entrata lei sei cambiato, ora cammini a tre metri da terra”, gli fa sapere Auda. Pierpaolo sogna e incrocia le dita perché con Elisabetta nasca qualcosa di importante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/9/2020.