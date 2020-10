Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip continuano ad avvicinarsi. La complicità fisica li porta sempre più vicini e anche una doccia all'aperto diventa bollente. La conduttrice, 40 anni e l'ex velino, 30, sono come due calamite.

L'occasione ghiotta viene fornita nel momento della doccia. Elisabetta segue Pierpaolo e i due iniziano a lavarsi. Pretelli in slip e la Gregoraci in bikini con perizoma. Sorridono e si guardano, ma Pierpaolo perde la bussola: le curve della Gregoraci lo fanno sbandare. Tra loro è tutto un gioco di parole: ''fredda o calda la vuoi?'' chiede il bel moro che continua sospirando con aria sorniona ''amica mia del cuore...''. Elisabetta si piega e l'ex velino ammette: ''In questo momento non sono in grado di comprendere''. La Gregoraci fa delle allusioni all'astinenza che i concorrenti del Grande Fratello Vip praticano nel reality, ma il suo amico rincara la dose. ''Lascia stare che è un mese mezzo che non...io ora sto pensando alla qualità''. Non usa mezze parole Pierpaolo e la Gregoraci di certo è lusingata. I due si abbracciano e l'atmosfera si riscalda...

Nonostante gli aerei arrivati per Elisabetta e i messaggi in codice che l'ex moglie di Briatore manderebbe fuori dalla casa, al momento in casa i due sono sempre vicini. Durante la festa anni 20 organizzata da Tommaso Zorzi si abbracciano sul divano, in cucina. Una complicità infuocata che rischia di mandare in tilt Pierpaolo...

Scritto da: La Redazione il 18/10/2020.