Finisce malissimo tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Durante la venticinquesima puntata del reality l'ex moglie di Flavio Briatore si è lamentata con l'ex velino. Non le è piaciuto l'atteggiamento di Pier dopo la sua uscita: ''Facevi tanto la vittima e poi appena sono uscita eri tutto felice''. Una reazione che ha scatenato l'ira del modello: ''Non puoi dirmi che ho fatto la vittima, sono stato molto male per te, ma da alcune settimane avevo messo un punto''.

Alfonso Signorini mostra una clip degli ultimi quattro giorni di Pierpaolo Pretelli, quelli trascorsi dall'uscita della Gregoraci dopo la decisione di non accettare il prolungamento di contratto. Dopo un primo momento sconforto l'ex velino ha ripreso a sorridere a giocare, a raccontarsi e soprattutto ad essere complice con Giulia Salemi. Ha confessato tutti i suoi pensieri a Cristiano Malgioglio che lo ha interrogato sulla sua amicizia con Elisabetta. Pier ha detto: “Lei mi ha fatto capire che c'era trasporto. Io ho visto negli occhi di Elisabetta, l'apertura a farsi corteggiare. Però non so se avesse solo bisogno di una persona di cui fidarsi qui dentro. Ho preso una cotta perché lei non mi ha mai detto: ‘No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. I paletti li metteva solo in puntata''. Poi ha ribadito la sua volontà a guardare avanti e a viversi tutto quello che sarebbe arrivato. Elisabetta è rimasta spiazzata da questo cambiamento repentino dell’ex velino: apparsa nervosa, addirittura stizzita, ha raccontato del bigliettino che ha trovato nel suo beauty case una volta tornata in albergo: “C’era scritto ‘mi mancherai, tutta questa casa mi parlerà di te’”. Pretelli non ha negato, ma ha ribadito di voler pensare solo a sé in questo momento: “Devi rispettare il mio stato d’animo adesso”.

La Gregoraci ha insistito: ''Hai fatto tanto la vittima'', ma Pier ha risposto stizzito: ''Non puoi dirmi che ho fatto la vittima, sono stato male. Hai detto che siamo amici quindi cosa c'è di spiazzante?''. Poi un saluto molto freddo, i due si erano promessi una cena insieme una volta fuori dal programma. ''Vedremo'' ha sospirato Elisabetta. Poco entusiasmo anche per Pretelli: ''Se lei vuole, nessun problema''.

Scritto da: La Redazione il 12/12/2020.