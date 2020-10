Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: lei rischia di uscire, ma l'ex velino la riporta nella casa del GF Vip

La storia infinita tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli prosegue. L'ex moglie di Briatore, 40 anni, ha rischiato di uscire durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Un rischio che ha gettato nello sconforto l'ex velino 31enne.

Alfonso Signorini ha provato a fare chiarezza nel loro rapporto per l'ennesima volta mostrando le clip dei loro momenti insieme. Pretelli non ha dubbi sui suoi sentimenti, ma la Gregoraci a volte frena, a volte si lascia andare. Incalzata dal conduttore ha dovuto ammettere: "Da quando sono qui mi capita spesso di pensare a una persona fuori". Un presentimento esternato dallo stesso Pretelli da sempre molto vicino alla showgirl. "Nell'ultima settimana le sono rimasto affianco perché in nomination, ma le cose tra di noi sono cambiate", ha fatto sapere l'ex velino che ha capito che forse non ci sono speranze con Gregoraci, ma poi ha rivelato: "Se Elisabetta non avesse messo dei limiti credo che mi sarei innamorato di lei".

Nonostante tutti le abbiano chiesto di essere chiara con Pierapaolo, Elisabetta lo ha rimproverato dopo la frase sul perchè le è rimasto vicino durante questa settimana. Un caso senza speranza, come ironizza il web. Pretelli comunque non molla. Quando Signorini gli fa credere che la Gregoraci è eliminata resta senza parole. Sconvolto per alcuni minuti si riprende solo quando apprende che il televoto non era eliminatorio e corre a recuperare la sua fiamma in passerella. Elisabetta non si scompone più di tanto, ma a gettare benzina sul fuoco ci penserà il GF Vip. Lunedì entreranno nella casa Giulia Salemi e Selvaggia Roma, una delle due sicuramente ha già puntato Pretelli...

Scritto da: La Redazione il 24/10/2020.