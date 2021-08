Elisabetta Gregoraci a Soverato prega sulla tomba della madre

Elisabetta Gregoraci, a Soverato, in Calabria, prega sulla tomba della madre. La showgirl 41enne è arrivata nel suo paese natale per festeggiare la nonna che ha compiuto la bellezza di 100 anni, ma non dimentica un istante l’adorata Carmela, detta Melina, scomparsa prematuramente nel 2011 a soli 54 anni dopo un’estenuante lotta contro il tumore al seno che l’aveva colpita da quando era solo una 36enne.

In ginocchio commossa Elisabetta osserva la lapide della mamma, definita da lei la sua vera migliore amica. Il vuoto che sente per la sua scomparsa rimane: non si è mai affievolito con il tempo. La mancanza del genitore è una ferita che non si rimargina.

Elisabetta Gregoraci condivide l’intensità del momento nelle sue IG Stories, accompagna la foto che la immortala al cimitero, davanti la tomba della madre, con il brano emozionante di Francesco Renga, “Angelo”. Il legame con Melina era speciale, unico, ancora oggi quando parla di lei la bella mora non riesce mai a trattenere le lacrime. "Si è ammalata a 36 anni - ha raccontato in passato con la voce rotta - E ha sempre dimostrato a tutti noi una forza disarmante. Non si è mai lamentata della sua malattia che è stata davvero un calvario”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/8/2021.