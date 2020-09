Elisabetta Gregoraci: 'Flavio alterato per le mie scelte? Io ho preso la mia direzione'

Elisabetta Gregoraci ha imboccato la sua strada dicendo di sì al GF Vip. Durante la quinta puntata del reality show, rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, che mette sotto la lente d’ingrandimento il feeling che sembrerebbe averla avvicinata pericolosamente a Pierpaolo Pretelli, dice: “Flavio alterato per le mie scelte? Io ho preso la mia direzione”.

Signorini, senza peli sulla lingua, alla mora chiede dell’ex marito Flavio Briatore: “Ma tu pensi che Flavio sia un po' alterato dal fatto che ti veda così allegra e felice con Pierpaolo o comunque nella Casa?”. Elisabetta Gregoraci annuisce sorridendo con la testa, poi sottolinea: “Beh, lui non so come mi veda, non riesco a parlargli da un bel po' di tempo…”. “Ma tu te ne fai una ragione”, continua il conduttore. La bella 40enne non ha dubbi e replica sicura: “Sì io ormai ho preso la mia direzione, sto andando verso la mia direzione”.

Alfonso la sprona a buttarsi: “Il tuo bel stradone... e vai su sto stradone!”. La calabrese con un’espressione quasi imbarazzata gli dice: “Smettila!”. Forse pensa che questo sia un invito a lasciarsi andare proprio con l’ex velino.

L’affinità con Pretelli parrebbe quasi impossibile da nascondere, eppure Elisabetta, solo poco prima, minimizza. “E’ tenero, ha questi occhi da cerbiatto. E’ un ragazzo perbene, sano”, rivela in Confessionale. Pierpaolo, chiamato a raggiungerla, sembra di tutt’altro avviso. I due guardano le immagini che li vedono complici al GF Vip. La showgirl sembra essere a disagio, il ragazzo invece è pienamente coinvolto. Conferma l’interesse e ammette anche che in un preciso momento avrebbe voluto baciarla. Quando Signorini gli domanda perché non l’abbia fatto, Pierpaolo chiarisce: “Non l’ho baciata perché lei ha messo dei paletti, quindi non mi permetterei mai”. Tutto è ancora in stand by, con Elisabetta che nicchia.

Alla Gregoraci viene anche mostrata una foto di Briatore con Naomi Campbell, che nei giorni scorsi è andata a trovare l’imprenditore a Monte Carlo. “Non sono mai stata gelosa di Naomi. Abbiamo litigato due mesi dopo l’inizio della mia storia con Flavio perché lei aveva reagito male a un nostro bacio”, racconta. Poi precisa: “Ormai ho preso la mia strada”.

Flavio Briatore sembrerebbe essere consapevole che la sua ex moglie abbia deciso di partecipare al reality per voltare definitivamente pagina. Raggiunto da Valerio Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, il manager 70enne sulle domande riguardanti Elisabetta nella Casa taglia corto. “Onestamente non mi interessa”, dice serafico. Gelido cambia discorso. L’unico legame che i due ancora hanno è il loro adorato figlio, Nathan Falco. Sono vicini per il bene del bambino e si vogliono molto bene. Ma ora la mora parrebbe aver voglia di cambiare rotta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/9/2020.