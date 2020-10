Messaggi in codice tra Elisabetta Gregoraci e Pretelli: il web chiede la squalifica

Elisabetta Gregoraci si scambia messaggi in codice con Pretelli al GF Vip, il popolo del web vede tutto e insorge: chiede la squalifica della mora 40enne. L’ex moglie di Flavio Briatore ha più volte sottolineato all’ex velino di non potersi aprire completamente nella Casa. Ci sono segreti che non devono uscire fuori al reality. Così, approfittando di un momento di intimità, scrive lettere e parole sul palmo della mano di Pierpaolo per fargli capire qualcosa. Scoppia la polemica.

Elude telecamere e microfoni per far rimanere intatta la sia riservatezza, l’atteggiamento non piace agli spettatori che sul social di scatenano. Elisabetta Gregoraci non può raccontare ciò che vorrebbe al suo “amico speciale”. Prende la mano del 30enne e con il dito traccia delle lettere per fargli intendere qualcosa. Poi va in bagno insieme a lui.

VIDEO

Nella toilette della Casa entrambi non hanno il microfono. Quando tornano a sedersi in salone, ecco nuovamente le scritte sulla mano. Il web insorge. Non apprezza la palese violazione del regolamento del reality. I concorrenti non possono lanciarsi dei messaggi in codice.

Elisabetta finisce nella bufera. "Elisabetta Gregoraci che parla in codice a Pierpaolo Petrelli: Io ho un sogno; televoto annullato e squalifica per Eligreg", scrive uno spettatore. "Inammissibile quello che sta facendo Elisabetta Gregoraci con tutta la tranquillità di questo mondo quando dovrebbe saperlo bene che i messaggi in codice sono contro il regolamento. Se non la squalificano davvero non so cosa dire", sottolinea un altro.

E ancora: ”Parlare in codice e senza microfono è vietato al Grande Fratello. ma lei è Elisabetta Gregoraci, a lei tutto è concesso. sarebbe da squalifica, ma comunque non le faranno niente e uscirà qualcun altro che comunque merita molto di più di stare lì rispetto a lei. Che schifo”, precisa un utente, convinto che la showgirl non subirà alcuna punizione per il ‘misfatto’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2020.