Elisabetta Gregoraci indossa gioielli favolosi al GF Vip: quanto valgono i preziosi che la bella showgirl sfoggia nella Casa? Un vero patrimonio distribuito tra bracciali e anelli super griffati.

I bracciali che Elisabetta porta sono quelli che ama indossare da sempre. Rigidi, non li toglie mai. Ce ne sono due in oro bianco e diamanti: in uno i brillanti incastonati formano il suo nome, nell’altro quello del figlio, Nathan. Di questi, creati solo per lei e quindi personalizzati, è quasi impossibile stabilirne il prezzo, ma degli altri sì.

VIDEO

Il bracciale rigido con spike tridimensionale in oro bianco 18 carati e pavè di diamanti firmato Anita Ko, come si legge sul listino prezzi del brand, costa la bellezza di 14mila 300 euro. Sempre allo stesso polso la Gregoraci indossa anche un bracciale della linea Love Cartier semplice in oro bianco da 7.150 euro.

La bella 40enne ha anche altri due bracciali sempre della linea Love Cartier, uno abbellito da quattro brillanti, costo 11.500 euro, e uno in oro bianco e ceramica nera ornato da 204 diamanti e dal prezzo esorbitante: 46mila 400 euro.

Non è ancora tutto. Anche le dita della ex moglie di Flavio Briatore sono tutte da ammirare per anelli da mille e una notte. Elisabetta Gregoraci porta una fedina bombata di Cartier in oro bianco con 49 diamanti taglio brillante incastonati: 2.790 euro. Allo stesso dito ha un’altra fedina, sempre dello stesso prestigioso marchio: oro bianco e 18 diamanti da 2,56 carati l’uno per un valore complessivo di 20mila e 300 euro. La calabrese indossa pure un anello Bulgari della linea Serpenti in oro bianco 18 carati ricoperto da diamanti: prezzo 17mila 900 euro.

I gioielli di Elisabetta brillano al GF Vip: la Gregoraci ogni volta porta addosso preziosi per un totale di 120mila 290 euro ai quali bisognerebbe aggiungere anche i collier e gli orecchini che non dimentica quasi mai e saranno altrettanto costosi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.