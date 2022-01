Elisabetta Gregoraci parla del rapporto ‘anomalo’ con l’ex Flavio Briatore. E’ con l’imprenditore 71enne che la mora ha trascorso il Capodanno in Kenya. Con loro anche il figlio, Nathan Falco, che il 18 marzo prossimo compirà 12 anni. “Inevitabile si pensi che siamo tornati insieme”, dice la calabrese 41enne a Oggi.

Il legame tra Elisabetta e Flavio non si spezza, anzi, a distanza di tempo dall’addio (hanno firmato una separazione consensuale nel 2017), sembra ancora più saldo. E’ proprio per questa ragione che continuano a vorticare vertiginosamente nell’aria da tempo rumor insistenti sul ritorno di fiamma dei due. La Gregoraci al settimanale chiarisce: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”.

VIDEO

Con l'ex manager di Formula 1, soprattutto per il bene del loro ragazzo, la relazione funziona: “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.

La Gregoraci sorride, è serena. Guai però a far menzione delle voci riguardanti un presunto contratto tra lei e Briatore con una penale che le impedirebbe di farsi vedere e fotografare con altri uomini. “Quella è una leggenda metropolitana che mi fa vomitare. Lo scriva: vo-mi-ta-re. Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”, sbotta.

Elisabetta si gode la sua vita. Ultimamente sono saltate due trasmissioni tv a cui avrebbe dovuto prendere parte, ma non si arrabbia: “Non ne faccio una malattia, lavoro tanto”. Svela pure che ha molti corteggiatori: “Mi mandano lettere, fiori, cioccolatini. Sono galanti, però finora nessuno mi ha fatto perdere la testa. Ma io sono ottimista, so che la persona giusta arriverà. Anche se per mio figlio Nathan io agli uomini non dovrei pensare mai più. Mi vuole tutta per sé…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2022.