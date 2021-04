Elisabetta Gregoraci: 'Rimandavo le nozze con Briatore, avevo paura'. Ma il loro è ancora 'amore'

Elisabetta Gregoraci si confessa a cuore aperto da Mara Venier a Domenica In. Bellissima con indosso un mini abito bianco, la showgirl svela il suo rapporto con l’ex marito, non così ‘ex’. “Rimandavo le nozze con Flavio Briatore, avevo un po' paura”, rivela. Poi sottolinea: “Il nostro è un amore meraviglioso”. Senza problemi la mora definisce ancora così il legame che li lega, nonostante il divorzio.

Parla con gli occhi lucidi della sua famiglia e della perdita della mamma, dopo un lungo calvario dovuto al tumore che l’aveva colpita. Anche il padre non è stato bene. “Lo scorso anno ha avuto un piccolo tumore, ma abbiamo risolto, adesso sta benissimo”, confida la 41enne.

Elisabetta poi si lascia andare su Briatore: “Quando mi chiese di sposarlo, stavamo già insieme da tre anni. Cercavo di rimandare, avevo un po' paura perché ero giovane. Avevo 24 anni quando l'ho conosciuto. I cambiamenti spaventano. Ero un pochino spaventata”.

Mara Venier racconta alla Gregoraci di aver telefonato a Flavio prima di intervistarla e per chiedergli se fosse d'accordo a essere menzionato: “Gli ho detto ‘Com'è la situazione con Elisabetta?’. E lui: ‘Va benissimo, ieri siamo andati a Ginevra a vedere la scuola per Nathan’. E’ stato molto affettuoso e carino e, posso dire, molto innamorato di te”.

Elisabetta Gregoraci è compiaciuta e completamente d’accordo con le affermazioni della conduttrice. “E’ un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan”, racconta.

“In passato mi hanno fatto soffrire tante cose - prosegue - Quando mi sono sposata, c'era chi diceva che sarebbe durata sei mesi o che l'avessi sposato perché stava bene economicamente, ancora oggi lo dicono, che due pal*e. All'inizio ci soffrivo, poi mi sono detta: 13 anni insieme, un figlio, non devo più dimostrare niente a nessuno. Il fatto che siamo ancora una famiglia e ci vogliamo bene, credo sia un esempio per molti genitori separati”.

La calabrese poi in tv parla del figlio Nathan Falco, 11 anni. E’ una mamma apprensiva, anche se sa che il ragazzino sta crescendo… “Dato che Nathan non mi sta ascoltando perché sta giocando a calcio, posso dirlo. Gli ho messo una cosa sul cellulare così capisco dov'è. Così lo controllo, anche se bisogna lasciarli un po' andare questi bambini”, spiega.

Il piccolo regala un messaggio alla mamma: "Ciao mamma, questa è una sorpresa che volevo farti. Sei una mamma bravissima, però sei anche un po' severa con me quando gioco alla play. Un po' di più non potevo giocare? Salutami Mara, un bacio”. Eli commossa lo ascolta: è lui l’amore più grande della vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/4/2021.